Ohne Furcht ins „Sperrgebiet“: VfB Forstinning trifft auf Unterföhring und muss vorne wieder treffen

Gegner am Boden, Fahne bleibt unten: Darauf hoffen Leonardo Tunjic (r.) und der VfB Forstinning am Samstag. Foto: sro © sro

Forstinning trifft auf den Unterföhring in der Landesliga Südost. Vorne muss der VfB endlich wieder treffen, wenn man den FCU schlagen will.

Forstinning – Endlich wieder im heimischen Sportpark antreten darf der VfB Forstinning nach vier Auswärtspartien in Folge. Am Samstag erwartet der Landesligist den FC Unterföhring um 15 Uhr auf eigenem Feld und möchte endlich wieder einmal dreifach punkten.

Die jüngsten Auswärtstouren erbrachten nämlich einen unzureichenden Ertrag. Zwei Niederlagen und zwei torlose Unentschieden bringen den VfB in eine missliche Tabellensituation mit nunmehr minimalem Punkteabstand zur Abstiegsrelegation. Auch in der Nachholpartie am vergangenen Dienstag in Ampfing kam der VfB nach einem 0:2 wieder mit leeren Händen zurück.

VfB Forstinning trifft mit bester Defensive auf den FC Unterföhring

Zwei Zähler Differenz lassen den VfB also nach einer eigentlich mehr als passabeln Aufstiegssaison mit einer Ergebniskrise zur Unzeit um den Ligaverbleib zittern. „Uns fehlt momentan auch das Spielglück, das wir in der Vorrunde hatten“, bemängelt Abteilungsleiter Thomas Herndl Fortunas Arbeitsniederlegung beim VfB.

Tatsächlich gewann Forstinning in der Hinserie oftmals enge, ausgeglichene Partien mit etwas Dusel und einer stabilen Abwehr. Diese funktioniert nach wie vor in der Gesamtheit, der VfB stellt sogar nach Gegentoren die beste Defensive der Liga.

Landesliga: Rückkehrer beim VfB Forstinning – FC Unterföhring beklagt sich über englische Wochen

Aber die andere Spielfeldseite scheint momentan Sperrgebiet zu sein für die Mannschaft des am Saisonende scheidenden Trainers Ivica Coric. Gerade einmal zwei eigene Torerfolge gelangen in den letzten acht Partien und führten maßgeblich zur momentan bedrohlichen Situation.

Was Hoffnung macht? Immerhin kann Forstinning gegen den FCU nach seiner Urlaubsrückkehr wieder auf Mohamed Al Hosaini zählen. Dieser führt weiterhin die interne Torschützenliste mit sechs Treffern an.

Beim Kontrahenten Unterföhring beklagt Abteilungsleiter Miki Ziegler nach einem Mammutprogramm mit sechs Partien in drei Wochen einen Kräfteverschleiß und jede Menge angeschlagene Spieler. „Deswegen sind wir in Wasserburg auch baden gegangen“, bemüht der Funktionär einen bildhaften Vergleich für die 3:6-Pleite bei den Wasserburger Löwen am vergangenen Dienstag, als man eine 2:0-Pausenführung verspielte. „Im Prinzip war es die ganze Abwehrkette. Wir müssen jetzt schauen, wie wir gegen Forstinning an den Start gehen.“ (arl)