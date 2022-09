VfB Forstinning erzittert sich einen Heimdreier gegen TSV Brunnthal - Damjanovic sieht rot

Glückwunsch, Kollege! VfB-Torschütze Korbinian Hollerieth (li.) bedankt sich bei Assistgeber Dominik Damjanovic, der später allerdings Rot sah, nach dem Treffer zum 2:0. Foto: stefan rossmann © stefan rossmann

Der VfB Forstinning sammelt weiter fleißig Punkte in der Landesliga Südost. Gegen den TSV Brunnthal holt der Aufsteiger den nächsten Heimsieg.

Forstinning – Eine durchschnittliche Leistung genügte dem VfB Forstinning für den nächsten Dreier. Gegen das Tabellenschlusslicht TSV Brunnthal musste der Landesliga-Aufsteiger aber am Ende mächtig zittern, um das 2:1 dann doch noch über die Nachspielzeit zu retten. Der VfB kletterte mit dem siebten Saisonsieg auf den dritten Tabellenrang und bleibt die Überraschungsmannschaft der Liga.

VfB-Trainer Ivica Coric lobt Anfangsphase: „Da hatten wir viele gute Aktionen“

Forstinning startete strukturiert und mit viel Elan in die Partie gegen das trotz des letztwöchigen Sieges über Geretsried bereits etwas abgeschlagene Schlusslicht Brunnthal. Dominik Damjanovic ging energisch in den Ball, verzog aber deutlich. Doch der nächste Angriff fruchtete. Kapitän Korbinian Hollerieth verpasste zwar nach einer Hereingabe von der rechten Seite zunächst den richtigen Moment für den möglichen Abschluss; seine kurze Auflage nahm aber Marko Nikolic an und traf äußerst sehenswert ins lange Kreuzeck zum 1:0 (8.).

Und die Heimelf hielt die Frequenz an Strafraumaktionen hoch. „Da hatten wir viele gute Aktionen“, lobte Trainer Ivica Coric. Mohamed Al Hosaini setzte seinen Kopfball nach einem Eckstoß etwas schief an, Damjanovic scheiterte nach einem durch die Box geflipperten Ball an Brunnthals Schlussmann Maxi Geisbauer.

Dominik Damjanovic sieht Rot - Brunnthals Co-Trainer Häckl verärgert: „Wir haben alles probiert, ein Unentschieden wäre drin gewesen“

Das 2:0 ließ aber nicht lange auf sich warten. Abdullah Aynaci „solierte“ durch die linke Angriffsseite und verschaffte Hollerieth den nötigen Freiraum für einen exakten Flachschuss in das linke Toreck (20.). Die Gäste mussten dagegen zwei verletzungsbedingte Wechsel ihrer Führungsspieler Simon Neulinger und Fabian Porr verkraften, zudem landete die beste Gelegenheit nach einem Freistoß von Maximilian Brunner am Pfosten. „Leider haben wir das Spiel dann in der zweiten Halbzeit aus der Hand gegeben“, ärgerte sich Coric. Brunnthal drängte auf den Anschluss, doch noch fehlte die Abschlussgenauigkeit. Erst in den letzten zehn Minuten sorgten zwei Spielszenen für Spannung.

Damjanovic sah nach einer als Nachtreten gewerteten Aktion die Rote Karte (81.), eine Minute später sorgte Brunner nach einem, trotz Rotation schnell ausgeführten, Freistoß doch noch für das 2:1. Der TSV probierte alles und wäre beinahe noch mit der buchstäblich letzten Aktion der Partie zu einem Remis gekommen. Schlussmann Geisbauer stahl sich in den Forstinninger Strafraum, seinen wohl den Weg ins Tor findenden Abschluss wehrte Forstinnings Verteidiger Mathias Hirt mit seinem Körper ab – Schlusspfiff, VfB-Jubel, Arbeitssieg. Brunnthals Co-Trainer Christof Hackl ärgerte sich: „In der zweiten Halbzeit haben wir alles probiert, ein Unentschieden wäre drin gewesen.“ (arl)