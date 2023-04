Knackpunkt Kaltschnäuzigkeit: Forstinnings Tor-Blockade bleibt auch bei Schlusslicht bestehen

Den Ball, aber auch die Seuche im Torabschluss haben Antonijo Prgomet und der VfB derzeit am Fuß. © sro

Nicht viel Freude verbreitete der Blick auf die Ergebnisse dieses Landesliga-Spieltags beim VfB Forstinning. Das Spiel beim Tabellenletzten TSV Brunnthal endete 0:0-Unentschieden.

Forstinning – Einige direkte Konkurrenten im Abstiegsfeld landeten andernorts Überraschungssiege. Der Abstand zu den Relegationsrängen schrumpfte damit für den VfB auf zwei Zähler zusammen. „Wir brauchen noch sechs Punkte aus den letzten sechs Partien. Aber ohne Toreschießen wird es schwierig“, ist sich auch VfB-Trainer Ivica Coric über den Ernst der Lage und die Offensivprobleme bewusst.

Mit dem laut Coric „letzten Aufgebot“ reiste der VfB Forstinning nach Brunnthal und beklagte nach der Partie einen weiteren Verletzten. Stefan Zollner, aus der Reserve in den Landesligakader hoch gerückt, hatte nach seiner Einwechslung für Ivan Bacak gleich zwei gute Aktionen, verletzte sich dann aber am daraufhin schnell und stark anschwellenden Knöchel. Für ihn spielte mangels Alternativen Ersatztorhüter Fabian Parteli die letzten Minuten im Feld mit.

Insgesamt hätte es seine Mannschaft trotzdem gut gemacht. Nur folgte das Coric-Aber auf dem Fuße: „Uns fehlt die Gelassenheit und die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor.“ Mit gerade einmal 31 erzielten Treffern belegt der VfB in dieser Einzelstatistik den vorletzten Rang in der Liga.

Coric: „Wir hatten in der gesamten Spielzeit acht bis neun richtig gute Chancen. Im Endeffekt wäre ein Sieg machbar gewesen. Und das ist ärgerlich, wir machen uns das Leben nicht leicht.“

Gleich zu Beginn der Auswärtspartie versäumte Marco Rastel das 0:1, Felix Meier besaß in jedem Durchgang die jeweils beste Möglichkeit für einen Torerfolg. Auch Kenan Numanovics und Ivan Bacaks Versuche brachten keinen Ertrag, ein Schuss von Antonijo Prgomet verfehlte sein Ziel knapp.

Die Anteile und Tormöglichkeiten sprachen also für den VfB Forstinning, auch wenn der TSV Brunnthal einem Torerfolg im ersten Durchgang einmal ganz nahe kam. Doch VfB-Schlussmann Michael Heidfeld lenkte einen Kopfball von Fabian Porr an die Latte und zeigte sich wieder einmal als zuverlässige Stütze im Forstinninger Defensivverbund. Brunnthals Teammanager Bertl Fürst sah von seinem Beobachterplatz aus „eine intensive Partie“, in der beide Defensiven gut gestanden seien. Für den TSV Brunnthal lässt sich der Abstieg kaum mehr vermeiden. „Aber wir geben uns nicht auf und werden uns anständig aus der Saison verabschieden.“

In Forstinning hofft man derweil auf die Rückkehr einiger Stammkräfte. „Wir haben aber ein schweres Restprogramm. Jeder Punkt ist jetzt wertvoll, ein Dreier wäre Gold wert“, beurteilt Ivica Coric die Lage. (arl)