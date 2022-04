„Mit angezogener Handbremse geht es also nicht“: Buchbachs Reserve kommt nach Forstinning

Voller Fokus auf den TSV Buchbach II: VfB-Coach Ivica Coric. © Stefan Rossmann

Am Samstag um 14 Uhr trifft der VfB Forstinning auf den TSV Buchbach II. VfB-Trainer Ivica Coric setzt dabei vor allem auf die starke Defensive.

Forstinning – Die nächste Hürde auf dem Weg in die Landesliga wartet auf den VfB Forstinning am Samstag um 14 Uhr im heimischen Sportpark. Die Reserve des Regionalligisten TSV Buchbach tritt beim Tabellenführer an und möchte sich dort so teuer wie möglich verkaufen. „Wir fahren da nicht hin, um uns von vornherein geschlagen zu geben“, betont darum auch Buchbachs Trainer Manuel Neubauer. Seine Mannschaft besiegte im bisherigen Saisonverlauf bereits die Spitzenteams aus Freilassing und Moosinning und möchte nun auch in Forstinning Zählbares mitnehmen.

Im Vorrundenspiel führte der TSV lange Zeit gegen den VfB, brach aber am Ende ein und unterlag mit 1:5. VfB-Trainer Ivica Coric ist also gewarnt. „Unterschätzen dürfen wir Buchbach nicht. Das ist eine junge Truppe, die um jeden Punkt kämpfen muss. Mit angezogener Handbremse geht es also nicht.“ Der Gegner aus dem Landkreis Mühldorf steckt im Abstiegskampf und weist nur drei Zähler Vorsprung auf die Relegationsränge auf.

VfB Forstinning konzentriert sich auf seine Abwehrstärke

Personell kann Coric praktisch aus dem Vollen schöpfen. Lediglich David Kamm muss mit Leistenproblemen nach seiner Torpremiere am letzten Spieltag passen, dafür kehren Suheyp Trabelsi und Sven Jajcinovic nach ihrem Urlaub wieder in den Kader zurück, auch Kapitän Korbinian Hollerieth ist nach überstandener Erkältung fit.

Ins Schwärmen geriet Coric bei der Nachbetrachtung des jüngsten 4:0-Sieges beim TSV Dorfen, bei dem sich der VfB in den Vorjahren stets schwer tat: „Das war eine richtig ordentliche Leistung über 90 Minuten. Wir sind sehr souverän und dominant aufgetreten und haben das Spiel beherrscht.“ Die Tore seien dann auch zum richtigen Zeitpunkt gefallen.

Bakary Touray musste nach seinem Doppelpack in Dorfen leicht angeschlagen auf eine Trainingseinheit verzichten, kann aber gegen Buchbach auflaufen. Coric ist zuversichtlich, dass sein Team die augenblicklich starke Form beibehält, seit vier Partien steht beim VfB die Null wie eine Eins. Die Abweh mit Nico Weismor, Mathias Hirt und Ivan Sadric lässt kaum Strafraumaktionen zu, dies soll auch gegen Buchbach II so bleiben. (arl)