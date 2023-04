Unliebsame Ostereier und Aufbauelemente – Zollner lässt VfB-Reserve jubeln

Die Reserve des VfB Forstinning feiert den Auswärtssieg beim TSV Egmating. © Christian Riedel

In der Kreisklasse 6 war am Osterwochenende einiges los. Der FC Parsdorf bleibt „unverdient“ punktlos und Steinhöring verliert in Grasbrunn.

TSV Egmating – VfB Forstinning II 2:3

Mit dem Auswärtserfolg in Egmating bleibt der VfB Forstinning II den Spitzenteams auf den Fersen. „Von der kämpferischen Leistung wäre ein Punkt schon gerecht gewesen,“ bedauerte Egmatings Pressesprecher Georg Keller den entgangenen Zähler. In der ersten Halbzeit sah Keller ein ausgeglichenes Spiel mit einem leichten Chancenplus für Forstinning. Die Zuseher bekamen dabei zwei kuriose, in der Entstehung fast synchrone Treffer zu sehen.

Zuerst verwandelte Gästestürmer Kilian Dirscherl einen Eckball direkt zum 0:1 (39.), beim Ausgleich lenkte sich VfB-Schlussmann Marlon Dunker einen Eckball von Ulrich Rammel (39.) selbst ins eigene Netz. Gleich nach der Pause belohnte sich Egmating für seine Druckphase mit dem 2:1 durch Max Schadhauser mit einem Kopfballtreffer nach einer Flanke von Jan Forster von der Strafraumkante (65.). Zu dem Zeitpunkt überraschend schlug der VfB zurück: Mit einem wunderbaren Kontertreffer egalisierte Kilian Dirscherl zum 2:2 (67.). Und für Egmating gab es noch ein unliebsames Osterei: Stefan Zollner köpfte einen Freistoß zum 2:3 ein (79.). „Danach war der Saft weg“, bedauerte Georg Keller fehlende Kräfte auf dem Platz und das Fehlen einige Stammkräfte. (arl)

TSV Egmating: Metz, Kratzer F+K, Mayer, Pohl, Franz, van Munster, Forster, Schadhauser, Öpp. Rammel, Heusler, Janotta, Gebrmeskel.

VfB Forstinning II: Dunker, Grasser M., Süssmeier, Baer V., Dirscherl K., Kistler L., Harecker, Vehapi, Hensel, Eisenreich, Zollner, Huber, Brummer, Pradl.

Kirchheimer SC II – FC Parsdorf 2:1

Der FC Parsdorf hat in der Kreisklasse 6 eine knappe Niederlage einstecken müssen. Beim Kirchheimer SC II unterlag die Mannschaft von Spielertrainer David Darmoro mit 1:2 (0:0) Toren. „Das Resultat war meines Erachtens nach unverdient. Wir hatten die klar besseren Chancen, vor allem in der ersten Halbzeit“, haderte Darmoro.

Weil die Gäste aus Parsdorf „drei hundertprozentige Möglichkeiten“ liegen ließen, ging die Partie torlos in die Pause. Die frühe Kirchheimer Führung (52.) in der zweiten Halbzeit konnte Parsdorfs Gabriel Thul (60.) noch ausgleichen, als er aus rund 25 Metern Torentfernung unter die Latte traf. Auf den Krichheimer Siegtreffer (78.) in der Schlussphase hatte der FC keine Antwort mehr parat.

„Trotzdem war es eine sehr gute Leistung von uns. Wir haben spielerisch, taktisch und kämpferisch über die kompletten 90 Minuten überzeugt. Darauf lässt sich aufbauen“, blickte David Darmoro nach der Begegnung bereits nach vorne. Der nächste Gegner ist der TSV Steinhöring. (fhg)

FC Parsdorf: Guba, Hrase, Rauch, Thul, Darmoro, P. Held, Moser, Hetzel, Dausch, Schuster, Hinteregger.

TSV Grasbrunn-Neukeferloh – TSV Steinhöring 4:2

Eigentlich lief in Grasbrunn zu Beginn alles nach Plan für die Kicker des TSV Steinhöring. Thomas Rotherbl (4.) nutzte einen Ausrutscher des gegnerischen Torhüters und schob zur frühen Gästeführung ein. Kurz darauf musste die Begegnung jedoch für längere Zeit unterbrochen werden. Steinhörings Simon Stadler hatte sich schwer verletzt, musste vom Notarzt behandelt und ins Krankenhaus gebracht werden. „Ihm ist die Kniescheibe herausgesprungen. Mittlerweile ist er aber wieder zu Hause. In den nächsten Tagen wird sich herausstellen, inwiefern die Bänder beschädigt sind“, ließ Steinhörings Trainer Maximilian Backa am Tag nach dem Spiel verlauten.

In der über 20-minütigen Nachspielzeit der ersten Hälfte überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst führte ein Strafstoß zum Grasbrunner Ausgleich (45.+5). Dann war Maximilian Mader (45.+9) nach Zusammenspiel mit Benjamin Lechner zur Stelle und ließ die Gäste aus dem Ebrachtal erneut jubeln. Jedoch drehten die Grasbrunner (45.+14, 45.+26) noch vor dem Halbzeitpfiff die Partie zu ihren Gunsten.

Die 3:2-Führung der Hausherren hatte bis in die Nachspielzeit der zweiten Hälfte Bestand. Nach einer Ecke sorgten die Gastgeber für die Entscheidung (90.+1). „Wir werden uns aber nicht verrückt machen lassen. Wir wollen den Klassenerhalt schnellstmöglich dingfest machen“, so Backa. Am Ende standen für die Gäste eine 2:4-Niederlage und der Schock über die Verletzung von Simon Stadler. (fhg)

Steinhöring: Gebhard, Stadler, Wozniak, Lang, Rotherbl, B. Redl, Kufer, Mader, J. Redl, Lopez, Lechner - Asböck, Kramlinger, Schiller, Riedel.