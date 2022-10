Elfmeterschießen möglich: Ligapartie zwischen VfB Forstinning und TSV Grünwald zugleich Pokalpartie

Ballgefühl und Präzision könnten Marko Nikolic und dem VfB Forstinning in Grünwald im Falle eines Remis auch vom Elfmeterpunkt abverlangt werden. Foto: Riedel © Riedel

Ein gewisses Anspruchsdenken ist mittlerweile auch im Umfeld des VfB Forstinning angesichts der erreichten Erfolge als Aufsteiger in der Landesliga spürbar.

Forstinning – Davon lässt sich aber Trainer Ivica Coric nicht beirren. „Wir wissen, wo wir herkommen. Und wir wissen um die aktuellen Bedingungen.“ Damit beschreibt der Meistertrainer sehr treffend den konsequent beschrittenen, auch Rückschläge wegsteckenden Weg von der Kreisklasse in die Landesliga.

Und zudem die aktuelle Situation mit dem längerfristigen Ausfall einiger Offensivkräfte, den der VfB Forstinning bislang aber mehr als passabel kompensierte. Deshalb wollte Coric auch die mit 4:2 gewonnene Pokalbegegnung mit Anzing nicht überbewerten. „Im Endeffekt haben wir die Pflichtaufgabe erfüllt. Wir haben vier Tore gemacht und uns zwei halb selbst eingeschenkt. Anzing hat das auch gut verteidigt, muss man sagen.“

VfB Forstinning gegen TSV Grünwald: Bei Unentschieden gibt es Elfmeterschießen

Seinen Fokus richtete Coric nach dem Viertelfinaleinzug gleich wieder auf die kommende Punktspielaufgabe. „Wichtig ist jetzt Grünwald, dort müssen wir wieder in die Spur finden.“ Heute, um 19.30 Uhr, tritt Forstinning bei dem etablierten Landesligisten an (Sportplatz Keltenstraße, Grünwald).

Coric: „Wir wollen hier schon etwas mitnehmen zum Ende der Vorrunde hin. Beim Abschlusstraining am Mittwoch hatte in einen sehr positiven Eindruck.“ Die Partie in Grünwald hat zudem eine doppelte Bedeutung. Der 16. Spieltag wurde auf der Landesligatagung als 1. Qualifikationsrunde des Toto Pokals ausgelost. Falls das Spiel mit einem Unentschieden enden sollte, wird der Sieger für die nächste Runde im anschließenden Elfmeterschießen ermittelt. Zum Abschluss der Hinrunde empfängt Forstinning nächsten Freitag die SF Schwaig zum Kreisderby zwischen Ebersberg und Erding. arl