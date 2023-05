Das Zittern geht weiter: Forstinning muss ins Dreikampf-Finale

Drei Mannschaften gehen punktgleich in den letzten Spieltag und kämpfen ums Überleben, darunter auch der VfB Forstinning. © Sven Leifer

Durch die verdiente 1:3-Heimniederlage gegen den TSV Grünwald befindet sich der VfB Forstinning ganz nah an der Relegationsgrenze.

Forstinning – Der Fußball-Landkreisverein ist punktgleich mit dem SSV Eggenfelden und dem SV Pullach im Kampf um den direkten Nichtabstieg vor dem finalen Spieltag. „Im Endeffekt haben wir gegen eine in allen Belangen bessere Mannschaft verloren“, musste auch Trainer Ivica Coric nach der Partie eingestehen.

Die Erwartungshaltung auf beiden Seiten war vor der Partie höchst unterschiedlich. Die VfB-Fans hofften auf einen Sieg und den Klassenerhalt, Grünwalds Trainer Florian de Prato erwartete nach einer „grottenschlechten Trainingswoche“ nicht viel von seiner Mannschaft. Und dann wurden beide Annahmen schwer enttäuscht.

Der Gast aus Grünwald zeigte sich von Beginn an sehr bissig und ließ trotz der fehlenden Punktebedeutung keinen Zweifel über ein vielleicht fehlendes Engagement aufkommen. Forstinning hielt mit seinen Möglichkeiten dagegen, doch die ballsicherere und aktivere Mannschaft stellte Grünwald. Nicht ganz unverdient deshalb auch die 1:0-Führung durch einen flachen Freistoßstrich von David Wörns in der 25. Minute.

Die VfB-Reaktion in Form von Halbchancen durch Dominik Damjanovic und Antonijo Prgomet erbrachte nichts Zählbares. Dafür zeigte sich der TSV, zuletzt formstark mit einer Serie von 13 Zählern aus fünf Partien, gnadenlos effektiv. Nach einem Steckpass in den VfB-Strafraum konnten zwei Verteidiger der Platzherren und auch Schlussmann Marko Susac David Halbich nicht mehr am 0:2 hindern (33.).

Kurz vor dem Seitenwechsel sorgte aber VfB-Akteur Dominik Damjanovic mit einem feinen Schlenzer und dem 1:2 ins lange Eck für Hoffnung auf der Heimseite (40.). Doch der nächste Rückschlag folgte prompt. Nach einem eigenen Eckball lief der VfB in einen unzureichend unterbundenen Konterangriff und kassierte durch Dario Matijevic das 1:3 (43.). „Das hat uns die Hoffnung genommen“, beklagte auch Coric den unnötigen Gegentreffer.

Der VfB Forstinning bemühte sich auch im zweiten Durchgang nach den zur Verfügung stehenden Kräften, doch letztlich spielte Grünwald zu abgebrüht und zu kompakt. „Wir haben uns im Mittelfeld auch den Schneid abkaufen lassen“, bemängelte Coric den fehlenden Widerstand. Nico Weismor verpasste mit einem Kopfball noch einmal das mögliche 2:3 und Einwechselspieler Florian Augscheller hatte in den letzten Spielminuten noch zwei gute Strafraumszenen. Doch ohne Erfolg.

„Hut ab, was wir in der Rückrunde abgeliefert haben,“ zollte Gästetrainer Florian de Prato nicht nur seiner Mannschaft Respekt. „Ich wünsche aber Ivica viel Erfolg. Der VfB hat die Landesliga verdient.“ (arl)