VfB Forstinning: Zweite Halbzeit im Heimspielmarathon

Teilen

Auf kleinste Details kommt es derzeit für Forstinnings Trainer Ivica Coric an. © stefan rossmann

Nicht kleiner werden die Sorgenfalten bei Forstinnings Trainer Ivica Coric vor der Partie gegen den TuS Holzkirchen (Samstag, 15 Uhr) im heimischen Sportpark. Neben den ohnehin verletzt ausfallenden Akteuren plagen sich einige weitere mit kleineren Wehwehchen herum, zumindest kann eventuell die Abwehrkante Mathias Hirt wieder stabilisierend eingreifen.

Forstinning – Die erste Hälfte des Heimspielmarathons vor der Winterpause mit vier Partien in Folge absolvierte der Landesligist mit unterschiedlichem Erfolg. Nach dem formidablen 2:1-Sieg gegen Schwaig folgte am letzten Wochenende ein kleiner Rückschlag mit dem 0:3 gegen den Kirchheimer SC. Diesen Tag und dieses Spiel durfte der VfB getrost als gebraucht abhaken. Nun werden noch Holzkirchen und zum Jahresabschluss der TuS Geretsried im Forstinninger Sportpark vorstellig und sollen nach Vorstellung der heimischen Fans ihre Gastgeschenke in Form von polsternden Punkten vorbeibringen.

Dies wird nicht ganz freiwillig geschehen, auch angesichts des Tabellenstandes bei Holzkirchen. Mit 25 Pluszählern befindet sich die Mannschaft von Trainer Josef Albersinger nur knapp über dem Relegationsstrich, der unter allen Umständen zur Winterpause hin nicht unterschritten werden sollte. Am 16. Spieltag unterlag der TuS in Schwaig mit 2:4. „Danach haben wir dann einige Punkte angesprochen und dann besser umgesetzt. Wir müssen als komplette Mannschaft verteidigen“, monierte Albersinger einige nun zum besseren gewendete Faktoren.

TuS Holzkirchen mit bestem Torschützen der Liga: Christopher Korkor mit 15 Treffern

Die beiden folgenden Partien mit einem 2:2 gegen Kirchheim nach 0:2-Rückstand und vor allem der 3:2-Erfolg gegen Ampfing bezeugen die Lernfähigkeit der Spieler. „Aber unser Problem ist, dass wir zu schwankend unterwegs sind“, benennt Albersinger auch ein Manko seiner jungen Truppe.

Gegen Ampfing traf auch Christopher Korkor zum zwischenzeitlichen 2:2, auf den besten Ligatorschützen mit 15 Saisontreffern werden Weismor & Co. besonderes Augenmerk legen.