„Ein ganz wichtiger Erfolg“: VfB Forstinning beendet seine Durststrecke in Holzkirchen

Forstinning gewinnt in Holzkirchen

Nach drei Niederlagen in Folge ohne jeden eigenen Torerfolg gewann der Landesligist beim TuS Holzkirchen mit 4:2 und beendete damit seine Ergebniskrise.

Forstinning – Aufatmen beim VfB Forstinning. „Ein ganz wichtiger Erfolg“, jubelte VfB-Abteilungsleiter Thomas Herndl dann auch über die drei Punkte. Forstinning enttäuschte in den letzten Partien trotz der Niederlagen eigentlich auch nicht, brachte aber keine ertragreichen Offensivaktionen zustande. In Holzkirchen brach man aber den Sturmbann schon früh. Ein Freistoß von Abdullah Aynaci fand abgefälscht den Weg in das Holzkirchener Netz (4.). Endlich wieder ein Treffer für den VfB.

Doch allzu lange hielt die Führung nicht, Holzkirchens Toptorschütze Christopher Korkor glich mit seinem neunten Saisontreffer zum 1:1 (22.) aus. Aber der Aufsteiger aus Forstinning reagierte. Ein feiner Steckpass von Felix Meier fand Mohammed Al Hosaini, dessen Abschluss ins kurze Tordreieck zum 1:2-Halbzeitstand (36.) sauste.

„Wir sind griffig, präsent, wach und generell auf den Punkt da“, lobte Herndl die Vorstellung seiner Elf. Auch im zweiten Durchgang blieb Forstinning zunächst am Drücker. Einen Eckball von Marko Nikolic köpfte Al Hosaini zum 1:3 ein (58.).

VfB Abteilungsleiter Herndl: „Wir haben den Kampf angenommen und uns wehrhaft gezeigt“

Holzkirchens Trainer Josef Albersinger ärgerte sich über die Gegentore. „Das war unnötig. Das zweite und das dritte Tor dürfen wir nicht kriegen.“ Seine im bisherigen Saisonverlauf äußerst heimstark aufgetreten Elf sammelte sich kurz und brachte durch den 2:3-Anschlusstreffer von Lars Doppler (70.) wieder Spannung in die Partie.

„Aber zwingende Chancen auf den Ausgleich hatte Holzkirchen nicht mehr,“ berichtete Herndl über die fehlenden Möglichkeiten der Heimelf. Und Forstinning sorgte durch eigene Angriffe immer wieder für Entlastung. Und traf noch einmal kurz vor dem Abpfiff. Der eingewechselte Abdelilah Erraji wurde im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelte Dominik Damjanovic sicher (90.). „Es war eine absolut kompakte Leistung, wir waren hervorragend eingestellt. Und wir haben den Kampf angenommen und uns wehrhaft gezeigt,“ freute sich Herndl über eine äußerst gelungene Teamleistung. (arl)