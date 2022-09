VfB Forstinning: Erster Hoffnungsträger kehrt zurück - mit Kürbs gegen Holzkirchen

Teilen

Simon Kürbs (am Ball): Beendet er Forstinnings Durststrecke von drei Spielen ohne Tor? © christian riedel

Das kollektive Aufstöhnen nach der letzten verpassten Ausgleichschance gegen den SV Bruckmühl durch einen Freistoß von Abdelilah Erraji lässt die Gefühlslage bei der VfB-Anhängerschaft schon erahnen.

Forstinning – Im dritten Spiel in Folge brachte Forstinning den Ball nicht über die gegnerische Torlinie und musste sich trotz nur einem Gegentreffer wieder geschlagen geben.

„Uns fehlt hier das Erfolgserlebnis, ein Tor zu machen. Und es ist nicht befriedigend, wenn man sieht, dass wir mithalten können und nicht punkten“, erklärt Trainer Ivica Coric die Situation. Der erfahrene Coach bekommt auch das ausgeschüttete Lob der gegnerischen Trainer mit. Gleichwohl, dafür gibt’s eben keine Punkte.

Zumindest kehrt mit Simon Kürbs der erste aus der komplett ausgefallenen Offensivriege für die Partie am Sonntag bei der TuS Holzkirchen (16 Uhr, Sportplatz an der Haidstraße) in den Kader zurück. „Mal schauen, ob er einsatzbereit ist. Er hat keine Schmerzen mehr, vielleicht reicht es für einen Kurzeinsatz.“ Das orthopädische Bulletin von Coric verleiht zumindest einen Ansatz von Hoffnung für die Behebung der Offensivmisere, auch wenn die komplette Einsatzfähigkeit der nominellen Sturmakteure wohl erst wieder für das Frühjahr anvisiert werden kann.

Auch die Tatsache, dass der VfB weiterhin in den Partien nicht unterlegen auftritt, sorgt für weiteren Optimismus für eine Beendigung der Negativserie. Allerdings wartet mit Holzkirchen eine schwer heimstarke Elf auf den VfB. Vier Siege und ein Remis erkämpfte sich der TuS auf eigenem Feld, der Anspruch auf einen weiteren Sieg ist laut dem sportlichen Leiter Markus Müller natürlich vorhanden. „Forstinning ist ein Top-Aufsteiger, ich habe sie in der Bezirksliga auch zweimal gesehen.“ Zudem verweist der Holzkirchener Funktionär auch auf die Ausgeglichenheit der Liga. „Forstinning war in den letzten Spielen nicht so erfolgreich, es war aber immer knapp. In der Landesliga kann auch jeder jeden schlagen.“ Das ausgesprochen eng zusammengerückte Feld mit gerade einmal fünf Zählern Differenz zwischen Auf- und Abstiegsrelegation gibt Zeugnis davon.

Beim TuS Holzkirchen kickt mit Bakary Touray auch ein Ex-Ebersberger und -VfB-Akteur mit. Allerdings ist der erfolgreichste Forstinninger Schütze der Aufstiegssaison derzeit angeschlagen, seine Sprunggelenkverletzung lässt einen Einsatz gegen seinen ehemaligen Verein voraussichtlich nicht zu. (arl)