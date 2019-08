VfB Forstinning verpasst Überraschung gegen TSV 1880 Wasserburg nur knapp

Hiergeblieben! Auch mit Trikottests störten die Forstinninger den Favoriten, hier Alexander Huber (Nr. 14) gegen foto: c. Riedel

„Hätte auch anders ausgehen können“

von Christian Scharl schließen

Schade. Und unverdient. Und bitter. Der VfB Forstinning hielt in der ersten Hauptrunde des Toto-Pokals gegen den Bayernligisten TSV 1880 Wasserburg über die gesamte Spielzeit erstklassig mit, verzeichnete sogar ein Chancenplus, musste aber am Ende unglücklich geschlagen mit 0:1 vom Feld.

Forstinning – Forstinnings Interimstrainer Michael Stiegler (Ivica Coric weilt im Urlaub) musste mit Umut Mutlu (verletzt) sowie Nico Weismor und Ivan Sadric drei Stammkräfte ersetzen. Wasserburg reiste bis auf Johannes Lindner und den verletzten Albert Schaberl mit voller Kapelle an. Dabei natürlich auch das gefährliche Sturmduo Robin Ungerath und den ehemaligen Ebersberger Michael Barthuber, das mit bislang zusammen neun Treffern wesentlich am Wasserburger Höhenflug in der Bayernliga Süd beteiligt ist.

Im ersten Durchgang hielt dann der Außenseiter aus Forstinning erstaunlich gut mit gegen einen allerdings offensiv zunächst uninspiriert wirkenden Bayernliga-Tabellenführer.Die Löwen setzten sich zwar immer wieder in der VfB-Hälfte fest, doch erstklassige Möglichkeiten ergaben sich nicht. Und die Eckenstandards von Matthias Haas wirkten im Ansatz gefährlich, doch die Innenverteidigung von Forstinning blieb im Luftkampf souverän.

Und schließlich fehlten den langen Bällen aus dem Wasserburger Mittelfeld immer wieder die richtige Länge, Forstinnings Schlussmann Dominik Schlerf konnte immer wieder problemlos abfangen. Auf der Gegenseite zeigte sich Forstinning nach einer halben Stunde etwas mutiger. Immerhin prüfte Felix Füchsl Wasserburgs Schlussmann Alexander Boschner einmal, ein Abschlussversuch von Korbinian Hollerieth nach Flanke von Dimitar Kirchev fand sein Ziel nicht. Zur Pause hielt der heimische Bezirksligist also ein durchaus ehrenvolles 0:0.

In Hälfte zwei sollte sich die Heimelf sogar noch steigern. Die Partie war jetzt absolut offen, Forstinning initiierte immer wieder gefährliche Angriffe. Bei einem Freistoß von Kevin Becker und dem Nachschuss von Alexander Huber parierte Boschner gleich zweimal. Und dann erstarb dem VfB-Angang der Torschrei gleich zweimal. Bei Ivan Sadrics Versuch, als der Ball um wenige Zentimeter am langen Pfosten vorbeirollte. Und kurz darauf sprintete Füchsl in eine Flanek von Kirchev, doch Boschner wehrte wiederum bravourös ab.

Es folgte das Unvermeidliche: Im Gegenzug zeigte Robin Ungerath seine Klasse und traf zum eigentlich unverdienten 0:1-Endstand (81.). Wasserburg-Coach Leo Haas zollte dem Gegner ein großes Lob: „Bin froh, dass wir gewonnen haben. Das Spiel hätte auch anders ausgehen können, Forstinning hatte sogar die besseren Chancen.“

VfB Forstinning – TSV Wasserburg 0:1

VfB Forstinning: Dominik Schlerf, Kevin Becker, Mathias Hirt, Ivan Sadric, Dimitar Kirchev, Korbinian Hollerieth, Felix Füchsl, Alexander Huber, Mustapha Sillah, Abdelilah Erraji (90.+2 Nicolas Pulst), Markus Geßner (90.+2 Lamine Alassani).

TSV 1880 Wasserburg: Alexander Boschner, Maximilian Höhensteiger, Markus Hartl (88. Cedric Drath), Jean-Philippe Stephan, Matthias Haas, Michael Barthuber, Lucas Knauer, Sebastian Weber, Bastian Möll (80. Christoph Scheitzeneder), Adrian Krasniqi, Robin Ungerath (90.+6 Lucas Rothbauer).

Tor: 0:1 Ungerath (81.).

Schiedsrichter: Alexander Meier (SV Waldperlach).

Gelbe Karten: Sillah / Knauer, Stephan, Höhensteiger.

Zuschauer: 220.