VfB Forstinning: Jedes Tor ein Kasten Bier - Coric spendiert harmlosem Sturmduo Extra-Motivation

Teilen

Flüssige Motivation fürs Team: Forstinnings Trainer Ivica Coric. © sro

Zur Generalprobe für den Punktspielstart in Freilassing am 12. März bittet der Bezirksligist VfB Forstinning den FC Schwabing München heute um 13 Uhr in den heimischen Sportpark.

Forstinning - Sehr lobend äußerste sich Trainer Ivica Coric über die bisherige Vorbereitungsphase. „Wir sind in der Lage, jeden Konkurrenten 40 bis 50 Minuten hoch zu pressen.“

Die physischen Voraussetzungen sind also dank intensiven Trainings gegeben für das große Ziel Landesliga. Mit einer in der Winterpause nochmals in der Breite komplettierten Kader verfügt der VfB jetzt über genügend Alternativen.

Das Donnerstagstraining nutzte Coric nun auch noch zur Einlösung einer Schuld vom Saisonanfang. Er lobte damals für jeden Punktspieltreffer des latent torungefährlichen Duos Korbinian Hollerieth und Dimitar Kirchev einen Kasten Bier aus. Der Ansporn half auf die „Torsprünge“: fünf Treffer ergaben ergo fünf Kästen. (arl)