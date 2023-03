In den Höhlen der Löwen – VfB Forstinning will in Wasserburg Platz zwei verteidigen

Regelmäßiger Torjubel ist dem furiosen Aufsteiger aus Forstinning um (v.l.) Mohamed al Hosaini, Felix Meier, Korbinian Hollerieth und Dominik Damjanovic auch in der Landesliga schon in Fleisch und Blut übergegangen. Foto:s.rossmann © Stefan Rossmann

Zu einer der stimmungsvollsten Spielstätten in der Landesliga Südost reist der VfB Forstinning heute Abend. In der Wasserburger Altstadt im Stadion an der Landwehrstraße empfangen die Wasserburger Löwen um 19.30 Uhr den VfB und wollen dem Tabellenzweiten einen heißen Tanz bieten.

Forstinning – Am vergangenen Dienstag besuchte die Abteilungsleitung der Forstinninger Fußballer auf Einladung des Ausrüsters das Spiel der Münchner Löwen gegen Elversberg und stimmte sich dabei schon einmal auf die anderen Löwen im Rosenheimer Landkreis ein. Abteilungsleiter Thomas Herndl präsentierte seinen Mitstreitern dabei auch die Auswertung der internen Vorhersagen für die Startaufstellung von Trainer Ivica Coric für das Frühjahr.

Der erfolgreiche Wiederbeginn mit den doch in der Gesamtheit überraschenden zwei Siegen gegen Teams aus dem Vorderfeld, thematisierten die VfBler natürlich auch. Um für das Spiel auf Rasen in Wasserburg gewappnet zu sein, ließ Coric sein Team diese Woche ebenfalls auf natürlichem Untergrund trainieren.

Ein kurzer Blick in die Historie

In der Saison 2017/18 unterlag der VfB Forstinning in der Bezirksliga dem späteren Meister und Aufsteiger Wasserburg zweimal, auch die erste Runde im Totopokal im September 2019 entschieden die Innstädter knapp mit 1:0 für sich. Die Minusserie durchbrach Forstinning dann mit einem hart erkämpften 1:0-Erfolg in der Landesliga-Vorrunde dank eines Treffers des in der Winterpause zum TSV Ampfing weiter gewanderten Suongo Diakite. Nicht langweilig wird es auch den Fans des TSV 1880 Wasserburg mit ihren Kickern.

Von 2014 bis 2019 schaffte Wasserburg unglaubliche fünf Aufstiege in Folge, von der A-Klasse in die Bayernliga. Nach zwei Spieljahren in der fünfthöchsten Liga folgte der Wiederabstieg in die Landesliga, wo der TSV momentan in einem extrem engen Feld eher näher an den Abstiegsränge logiert.

Dies führte auch zu einem winterlichen Trainerwechsel von dem nur ein halbes Jahr fungierenden Harald Mayer, hin zum ehemaligen Bundesligaprofi Florian Heller (u.a. in Mainz und Ingolstadt). Der 41-jährige Löwen-Neutrainer möchte nun mit einem praktisch unveränderten Kader „Stück für Stück den Abstand nach unten vergrößern.“ Gegen den VfB Forstinning erwartet Heller eine „schwere Partie für Wasserburg“, angesichts der Formstärke des Ebersberger Landkreisvertreters. (arl)