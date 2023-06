VfB Forstinnings Gegner stehen fest: Vier Aufsteiger, zwei Absteiger

Von: Olaf Heid

Nach der langen Relegationsphase bereitet sich der VfB am 27. Juni auf die neue Saison vor. © Sven Leifer

Der BFV gab die Einteilung der Bayern- und Landesligen bekannt. Der VfB Forstinning darf sich in der neuen Saison auf sechs neue Gegner freuen.

Forstinning – Der Verbands-Spielausschuss des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) mit Spielleiter Josef Janker an der Spitze hat die Einteilung der Herren-Bayern- und Landesligen für die Spielzeit 2023/24 mit den verantwortlichen Spielleitern abgestimmt und nach Beteiligung der beteiligten Vereine beschlossen.

„Die Ligen-Einteilung ist durch die vielen Faktoren, die zu berücksichtigen sind, für alle Beteiligten immer eine Herkulesaufgabe“, teilte Janker mit. „Nicht zuletzt, weil es darum geht, die Ligen attraktiv mit möglichst vielen Highlight-Spielen wie den beliebten Derbys zu gestalten und gleichzeitig die Belastungen für die jeweiligen Teams durch die Fahrtzeiten und Entfernungen im Blick zu haben.“

Sechs neue Gegner in der Liga: Hallbergmoos und Rosenheim als ehemalige Bayernligisten dabei

Dies kann der VfB Forstinning nach seinem Relegations-Marathon samt Happyend nur begrüßen. Sechs neue Gegner kann dieser in seinem zweiten Landesliga-Spieljahr begrüßen. Mit dem VfB Hallbergmoos und TSV 1860 Rosenheim kommen zwei namhafte Gegner aus der Bayernliga dazu.

„Es ist eine wahnsinnig interessante und fordernde Liga“, erklärte Forstinnings Fußballchef Thomas Herndl. „Wir freuen uns einfach auf eine weitere Spielzeit, in der wir uns mit so renommierten Namen messen können – wohl wissend, was für eine schwere Saison auf uns zu kommt.“

Die Verbandsligen starten am 22. Juli 2023 in die neue Spielzeit, letzter Spieltag ist am 18. Mai 2024. Die Spielpläne sollen laut BFV in den kommenden 14 Tagen veröffentlicht werden. (ez/ola)

Landesliga Südost 2023/24

SB Chiemgau Traunstein, TSV 1880 Wasserburg, SV Bruckmühl, TSV Ampfing, FC Unterföhring, TuS Holzkirchen, SSV Eggenfelden, FC Spfr. Schwaig, SV Pullach, TSV Grünwald, VfB Forstinning, TuS Geretsried, SpVgg Feldmoching (Aufsteiger, Vize Bezirksliga Nord), SV Neufraunhofen (Aufsteiger, Bezirksliga West, Niederbayern), TSV Kastl (Aufsteiger Bezirksliga Ost), 1. FC Garmisch-Partenkirchen (Aufsteiger, Meister Bezirksliga Süd), VfB Hallbergmoos/Goldach (Absteiger Bayernliga Süd), TSV 1860 Rosenheim (Absteiger Bayernliga Süd).