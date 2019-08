Ein Remis für die Moral

Fußball VfB Forstinning

von Christian Scharl schließen

Es wurde zwar „nur“ ein Remis gegen den Titelspiranten, aber eines, das Hoffnung macht. Der VfB Forstinning war deshalb nach dem 1:1 gegen den ESV Freilassing auch nicht unzufrieden.

Forstinning – In einem Spiel mit zwei sehr konträren Halbzeiten erkämpfte sich der VfB Forstinning dank einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt immerhin noch einen Punkt beim 1:1-Remis. Damit blieb der Ertrag zwar überschaubar, doch sollte der Teilerfolg gegen den Aufstiegsaspiranten für den nötigen Schwung bei den kommenden Aufgaben sorgen. Auch Spielervater Christian Böhm erkannte „einen Punkt für die Moral, mit dem wir zufrieden sein können.“

Mit dem ESV Freilassing stellte sich ein letztjähriger Fast-Aufsteiger in Forstinning vor, auch in dieses Spieljahr starteten die Grenzstädter mehr als passabel. Die Mannschaft von Trainer Franz Pritzl zeigte vor allem im ersten Durchgang ihre Klasse und ließ die Heimelf kaum ins Spiel kommen. „Wir sind einfach nicht in das letzte Drittel des Spielfeldes gekommen,“ monierte Böhm die fehlende Präsenz im gegnerischen Strafraum. Dafür musste Forstinning mehrfach brenzlige Situationen überstehen, von Beginn an schnürten die Eisenbahner ihren Kontrahenten ein. Diese Umklammerung führte verdient zur frühen Führung durch Sascha Simag (12.). Sein Mitspieler Enis Kuka setzte Simag in Szene, sein abschließender Schuss mit der Schuhspitze nahm als Aufsetzer eine unerwartete Flugbahn und landete via Innenpfosten im Forstinninger Netz.

In der Folgezeit durfte sich Pritzl an der Seitenlinie öfters die Haare gerauft haben angesichts des Freilassinger Chancenwuchers durch Kuka, Bruno Kovac, Matej Kovac und Viktor Vasas. Die verpassten Möglichkeiten zum 0:2 sollten sich nach Wiederanpfiff rächen. Forstinnings Trainer Ivica Coric nahm einige taktische Korrekturen vor und seine Akteure gingen nun wesentlich engagierter in die Zweikämpfe. Bei einem durch Freilassings Schlussmann Oliver Hauthaler unterlaufenen Ball von Forstinnings Ivan Sadric besaß der Gast noch Glück, Tobias Schindler kratzte den Ball von der Torlinie, doch in der 65. Minute traf die Heimelf zum 1:1. Kevin Becker erkämpfte sich nahe der Auslinie den Ball und einen Freistoß, Linksfuß Abdelilah Erraji brachte das Spielgerät mit der nötigen Vehemenz in den Strafraum. Und dort bugsierte Verteidiger Mathias Hirt mit vollem Körpereinsatz den Ball über die Linie. „Eine Willensaktion“, kommentierte Böhm den Ausgleich. Das Momentum lag jetzt zwar auf Seiten des VfB Forstinning, weitere Treffer fielen jedoch auf beiden Seiten keine mehr. arl