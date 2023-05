ASV Glonn – TSV Poing 2:4

Kreisklasse kompakt: Meistertraum der VfB-Reserve geplatzt – Shabanis taktischer Geistesblitz

Zum Stolperstein im Titelkampf wurde Parsdorfs (schwarz) Alex Dausch für Kilian Dirscherls Forstinninger. © sro

In der Kreisklasse München 6 war am vorletzten Spieltag einiges los. Die Reserve des VfB Forstinning hat den Meistertitel verspielt, Hohenlinden holt den ersten Sieg in diesem Jahr.

FC Parsdorf – VfB Forstinning II 1:1

Nicht genutzt hat der VfB Forstinning II die Vorlage aus Markt Schwaben. Bei der eigenen Hausaufgabe in Parsdorf erreichte die Landesligareserve nur ein 1:1. Mit einem Sieg am letzten Spieltag gegen Steinhöring kann der Relegationsplatz gesichert werden, der erste Rang von Höhenkirchen ist – trotz des 0:2 bei der SG Markt Schwaben – jetzt aufgrund des schlechteren direkten Vergleichs nicht mehr zu erreichen.

Das Endergebnis im Auswärtsspiel geht aber für VfB-Akteur Matthias Grasser in Ordnung: „Parsdorf hat gut dagegen gehalten.“ Der Gast führte nach 32 Minuten durch Kilian Dirscherl mit 1:0, unterstützt durch die Abwehr der Platzherren. Im zweiten Durchgang überstand Forstinning eine Zeitstrafe für Kapitän Vitus Baer, doch den Parsdorfern glückte danach noch der Ausgleich durch Patrick Held (72.) nach einem Eckball. (arl)

FC Ebersberg – TSV Grafing 3:3

„Wir haben eine sehr gute erste Hälfte gespielt, haben da allerdings eine höhere Führung verpasst“, analysierte FCE-Trainer Isuf Shabani nach der intensiv geführten Partie. Alexander Ambarzumjan (45.) traf quasi mit dem Pausenpfiff nach Vorlage von Dominik Pries zum 1:0.

„In der zweiten Hälfte ist uns ein wenig die Kraft ausgegangen“, so Shabani. Dies nutzten die Grafinger aus, kamen durch Tim Geissler (54.) zum Ausgleich und drehten die Partie dank eines Treffers von Niklas Urban (62.).

Quirin Huber (67.) erhöhte und wähnte sich und seine Grafinger Teamkollegen bereits auf der Siegerstraße, ehe der FCE-Coach in der Schlussphase einen Gedankenblitz hatte. „Wir haben hinten aufgemacht und der Trainer hat mich von der Sechser-Position nach vorne geschoben“, berichtete Shabanis Schützling Pries (84., 88.), der den Kreisstädtern in den Schlussminuten mit einem Doppelpack den Auswärtspunkt bescherte.

„Alles in allem war es ein verdientes Unentschieden und wir haben uns für unseren guten Auftritt in der ersten Hälfte belohnt“, bilanzierte Pries nach einem gelungenen Ebersberger Auftritt. Für die Gäste aus der Bärenstadt ist dagegen nun der Relegationsrang auch rechnerisch außer Reichweite. (fhg)

ASV Glonn – TSV Poing 2:4

Nach einem verwandelten Foulelfmeter durch Glonns Bernhard Riedl (5.) kamen die Gäste besser ins Spiel und drehten die Partie binnen weniger Minuten durch Treffer von Daniel Graßnick (31.) und Nino Siebert (35.). „Sie haben begonnen, uns höher anzulaufen und wir haben unsere Richtung verloren“, suchte Glonns Jakob Stefer nach Erklärungen.

Poings Marc Koblizek (78.) traf in der zweiten Halbzeit sehenswert per Freistoß, ehe erneut Bernhard Riedl (85.) nach einem indirekten Freistoß den 2:3-Anschluss herstellte. Siebert (90.) machte jedoch mit seinem zweiten Treffer den TSV-Auswärtssieg perfekt, als er sich nach einem Freistoß ans Lattenkreuz reaktionsschnell den Abpraller verwertete. Der ASV verpasste im zweiten Spiel in Folge den erwünschten Heimsieg. (fhg)

SV Hohenlinden – Kirchheimer SC II 2:0

„Unser Standardergebnis, nur andersrum.“ Hohenlindens Trainer Sebastian Ittlinger durfte sich endlich über die ersten Punkte im Kalenderjahr 2023 freuen. Diese bleiben zwar Makulatur aufgrund des bereits besiegelten Abstiegs, doch für die Hohenlindener Fußballseele ist der Sieg Balsam. „Und ohne unseren Siege schmälern zu wollen: Kirchheim machte nicht mehr viel.“ Für den Herliner Sieg sorgte Einwechselspieler und Doppeltorschütze Moritz Wimmer mit viel Willen (65.) und viel Überlegung (90.). (arl)

