Emmering muss hellwach sein: Tabellenführer Waldkraiburg wartet

„Mammutaufgabe“

Von Christian Scharl schließen

Balsam auf die grün-weiße Fußballerseele war das 3:0 in der Vorwoche beim SV Amerang. „Vor allem, nachdem die letzten Spiele nicht so hervorragend liefen“, übt sich Pressesprecher Manuel Sedlmaier in Untertreibung.

Emmering – Der Erfolg sei auf alle Fälle wichtig gewesen, entsprechend wurde nach dem Sieg auch noch gemeinsam auf dem Rosenheimer Herbstfest gefeiert.

Allerdings belegt der SV Amerang noch punktelos den letzten Tabellenrang. Wesentlich anspruchsvoller wird nun aber die Aufgabenstellung am Sonntag (14 Uhr) im heimischen Pfarrbachstadion. Tabellenführer VfL Waldkraiburg stellt sich vor und wird die Punkte nicht einfach abliefern wollen. Die Gäste gehörten lange Jahre zum Inventar der Bezirksliga Ost, 2021 erfolgte der Abstieg in die Kreisliga. „Wir müssen richtig hellwach sein gegen eine sehr starke Truppe,“ weiß auch Sedlmaier.

Mit Rückenwind tritt die Emmeringer Reserve A-Klasse 3) gegen die VfL-Zweite im Anschluss (16 Uhr) an. Noch ganz begeistert von dem 2:1-Coup gegen Primus Hohenthann zeigte sich Pressesprecher Sedlmaier trotz eigenen Abwesenheit: „Vielleicht haben wir deshalb gewonnen.“ Sein Trainerkollege Daniel Kelsch berichtete von einer überragenden Einstellung und hervorragenden Umsetzung aller Vorgaben. Nun wartet mit Waldkraiburg II aber die nächste „Mammutaufgabe“ auf die TSV-Reserve. „Wenn wir aber mit derselben Leidenschaft wie gegen Hohenthann auftreten, könnte es schon klappen.“ (arl)