VfR Forstinning kassiert 0:2-Derbypleite gegen TSV Ebersberg

Matchwinner Georg Münch mit beiden Toren für den TSV Ebersberg

von Julian Betzl schließen

Quittiert ein Trainer den ersten Spielabschnitt in der Pause mit einem leistungsabhängigen Doppelwechsel, ist der ausgegebene Matchplan meist nur ungenügend umgesetzt worden. Forstinning verliert Derby mit 0:2.

„Da hätte ich auch bestimmt zwei andere Wechsel in Betracht ziehen können“, musste Forstinnings Trainer Ivica Coric beim Lokalderby in Ebersberg tatsächlich einiges an der Spielweise seines Teams korrigieren. „Wir haben zwar nicht schlecht verteidigt, aber hatten viele Fehler und zu wenig Tempo im Spielaufbau. Das war pomadig.“ Ein entscheidendes Manko, das wiederum Ebersbergs Coach Heiko Baumgärtner von Beginn an provozieren wollte. „Unser Ziel war es, dem VfB taktisch unser Spiel aufzuzwingen. Die entscheidenden Räume haben wir wie vorgenommen zugestellt, kämpferisch und läuferisch gegengehalten und sind dann auch noch spielerisch gut reingekommen.“

Gepaart mit purer Effektivität: Georg Münch war mit den beiden einzigen ernstzunehmenden Abschlüssen der Kreisstädter erfolgreich. In allen Belangen sei der 2:0-Arbeitssieg für seine Eber „verdient und eine reife Leistung gewesen“, so Baumgärtner.

Das Thema Reife beschäftigte im Nachgang der Partie auch Ivica Coric. Man sei „gut reingekommen“ in die zweite Hälfte, habe jedoch durch Simon Kürbs und Dimitar Kirchev „die Riesenchance“ zum Ausgleich verpasst. „Dann kann‘s anders laufen. Das 2:0 im Gegenzug und der Spielverlauf haben Ebersberg in die Karten gespielt und sie haben am Ende nicht unverdient gewonnen.“

Zum einen, weil der VfB trotz Leistungssteigerung „im gesamten Spiel nicht viel Schlagkräftiges entwickeln“ konnte. Zum anderen fehle es seinem, seit der Vorbereitung verletzungsbedingt umgemodelten Kader, noch an Abstimmung und Reife in Drucksituationen. Coric: „Wir tun uns dann schwer, Präzision, Ballsicherheit und Cleverness nach vorne reinzubringen.“

In den Augen von TSV-Spielführer Michael Steppan wiederum ein Teilverdienst des eigenen Defensivkonzeptes: „Das ist voll aufgegangen. Es geht ja auch darum, wie du so ein System mit Leben füllst. Bei uns hat jeder 120 Prozent gegeben, sodass wir einer Mannschaft, die von ihrer Offensive lebt, den Spaß genommen haben und ihr phasenweise auch fußballerisch auf Augenhöhe begegnet sind.“

Konzept wie Aufstellung wird Baumgärtner personalbedingt morgen Abend beim Auswärtsspiel gegen den ASV Au (19.45 Uhr) schon wieder überarbeiten müssen. „Das war ein wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt“, sagte er. „Aber in Au wollen wir nachlegen.“