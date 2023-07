Defensive Aussetzer und Chancenwucher: VfB Forstinning unterliegt Bezirksligisten FC Langengeisling

VfB Forstinning unterliegt FC Langengeisling mit 0:3 im ersten Test. © Picasa

Fußball-Landesligist VfB Forstinning kassierte in seinem ersten Vorbereitungsspiel beim Erdinger Bezirksligisten FC Langengeisling eine 0:3-Niederlage.

Forstinning - Die Spielanteile waren gleichmäßig verteilt, doch der Gastgeber zeigte sich bei der durch Forstinning unterstützten Verwertung seiner Möglichkeiten weitaus konsequenter. Zudem bot Langengeislings reaktivierter Schlussmann Christian Brader eine vorzügliche Leistung und vereitelte mehrfach VfB-Torerfolge.

Trotzdem wartet auf Forstinnings Neutrainer Florian Hahn natürlich noch eine Menge Arbeit vor dem sich schon wieder in Sichtweite befindlichen Punktspielstart am 22. Juli zu Hause gegen den TuS Holzkirchen. Früh fand sich Langengeislings Kilian Stenzel nach einer Rechtsflanke sträflich alleingelassen mittig im VfB-Strafraum und verlängerte den Ball direkt ins linke Eck zum 1:0 (7.). Beim nächsten Treffer für das Team von Spielertrainer Max Hintermaier leistete VfB-Verteidiger Luka Topic unfreiwillige Hilfestellung mit einem Ballverlust als letzter Mann, Florian Rupprecht bedankte sich (21.).

Forstinninger Chancenwucher

Auf der Gegenseite prüfte VfB-Neuzugang Mohamad Awata zweimal mit Freistößen die Standfestigkeit des Tores, Mohamed Al-Hosaini scheiterte mit zwei erstklassigen Möglichkeiten an Brader. Auch im zweiten Abschnitt wollte die Lederkugel einfach nicht in das Netz der Gastgeber rollen, außer einem weiteren Aluminiumtreffer von Rückkehrer Bakary Touray sprang nichts mehr heraus. Dafür führte ein zu kurz geratener Befreiungsschlag von Forstinnings in der Halbzeit für Marko Susac eingewechselten Schlussmann Fabian Parteli zum 3:0, Hannes Dornauer lupfte den Ball aus etwa 40 Metern Distanz sehenswert ins verwaiste Tor. (Christian Scharl)