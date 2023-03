Vierfach-Penski lässt SG Hohenlinden jubeln

Von: Olaf Heid

Dank eines 6:2 (4:2)-Kantersieges bei Schlusslicht SG Gartenstadt Trudering/ESV Ost haben die Fußballerinnen aus Hohenlinden sich auf den sechsten Platz der A-Klasse 1 verbessert.

Hohenlinden – Das junge Team von Coach Stefan Baumgartner hat damit aus den letzten vier Spielen beeindruckende zehn Punkte eingetütet.

Überragende Akteurin auf dem Kunstrasenplatz in Trudering war in Reihen der Gäste Linda Penski, die vier Treffer selber erzielte und ein weiteres auflegte. Bereits in der ersten Minute hatte die Herliner Torjägerin den Weg geebnet und per Freistoßtreffer das 2:0 nachgelegt (1./14.).

Nach einer Penski-Ecke köpfte anschließend Marina Frick überragend zum 3:0 (20.) ein. Zwei kleine Unachtsamkeiten in der Abwehr der Spielgemeinschaft aus Hohenlinden und Forstern führten zum zwischenzeitlichen 2:3 (29./37.). Aber Tanja Blabsreiter erhöhte noch vor der Pause auf 4:2 (38.). Nach dem Seitenwechsel war Penski wieder an der Reihe. Sie stellte mit zwei Distanzschüssen den 6:2-Endstand (81./83.) her.

„Das war ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg“, urteilte SVH-Damenleiter Jan Rathke. Druck werde aber angesichts des unübersehbaren Aufwärtstrends keinesfalls ausgeübt. Der Aufstieg sei überhaupt kein Thema, betonte Rathke. „Wir wollen weiterhin unser sehr junges Team festigen. Unser Ziel bleibt für diese Saison, jede Spielerin zu verbessern und Spaß dabei zu haben.“ ola

SG Hohenlinden: Brauner, Haubold, V. Reim, F. Heidfeld, A. Falterer, V. Rathke, Frick, Penski, Ziller, M. Blabsreiter; C. Falterer, Hoffmann (Marella).