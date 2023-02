Von Haarverlust bis Zehenbruch: Die Trainingslager-Bilanz des VfB Forstinning

Teilen

Bye bye, Belek! Nicht jeder VfB-Spieler kam ganz heil zurück, aber alle haben die Trainingsreise genossen. © verein

Fußball-Landesligist VfB Forstinning testet nach Türkei-Trainingslager heute Abend im heimischen Sportpark gegen Wacker München weiter.

Forstinning – Nach dem Trainingslager ist vor dem Spiel: Sechs fordernde Tage im südtürkischen Belek liegen hinter den Akteuren des Fußball-Landesligisten VfB Forstinning, da steht bereits die nächste Vorbereitungspartie, am heutigen Freitagabend um 19.30 Uhr, gegen Wacker München auf heimischem Feld vor der Tür.

Nahezu perfekte äußere Bedingungen begleiteten den VfB während dem eng getakteten Trainingscamp in der Türkei. Die örtliche Agentur MAD-Sports organisierte für den VfB sämtliche Abläufe und kümmerte sich auch um adäquate Testspielgegner. Die beiden Partien (wir berichteten) gegen den Türkischen SV Singen sowie Germania Nürnberg lieferten zwar nicht die erwünschten Vorstellungen, angesichts der intensiven Einheiten und dem schon schweren Programm davor, wollte Trainer Ivica Coric aber nicht übermäßig Kritik anbringen.

„Insgesamt war es sehr gelungen, am Ende des Tages hat die Truppe gut zueinander gefunden“, resümierte Coric. „Wir haben aber im sportlichen Bereich noch einiges zu tun, die Abläufe haben noch nicht so gepasst. Das müssen wir so schnell wie möglich hinbekommen.“

Das Trainingslager selbst diente neben der sportlichen Vorbereitung sowohl im physischen als auch im taktischen Bereich, natürlich auch der Integration der Winterneuzugänge sowie der mittlerweile als „Teambuilding“ titulierten Stärkung des Mannschaftsgeistes. Dieser wurde schon bei der Anreise gefordert, nachdem der Koffer von Neuzugang Ante Basic unauffindbar blieb und seine Mitspieler ihn mit entsprechenden Kleidungsstücken und Fußball-Equipment aushalfen.

Vor Ort blieb für den Kader neben den fixen Trainings- und Spielzeiten natürlich trotzdem genügend Freiraum für Aktivitäten außerhalb von Speisesaal und Trainingsplatz. Diesen nutzten einige Kicker intensiver, selbst das Meer war einigen trotz des etwa 15 Grad kalten Wassers warm genug. Weitere Strand- und Freizeitaktivitäten nutzten die Forstinninger weidlich aus, der gesellschaftliche Aspekt kam jedenfalls nicht zu kurz.

Auch der mitgereiste Mannschaftsarzt Michael Danner hatte alle Hände voll zu tun mit einigen Blessuren. Neuzugang Florian Augscheller, Offensivakteur Simon Kürbs und Torhüter Michael Heidfeld kämpften mit diversen Muskelproblemen, Lukas Bauer laboriert nach einem überstandenem Fußbruch an einer Entzündung. Und Routinier Ivan Bacak brach sich gegen Germania Nürnberg einen Zeh, sein Einsatz Anfang März beim Punktspielauftakt in Landshut dürfte fraglich sein.

Neben den 26 trainierenden Akteuren sowie dem Trainerteam um Coric, Hizir Tasci und „Doc“ Danner unterstützten sechs mitgereiste Funktionäre um Abteilungsleiter Thomas Herndl die Mannschaft bei der Betreuung und den Abläufen vor Ort. Der Flachs blühte auch beim Team hinter dem Team recht heftig, so blieb beispielsweise ein gemeischaftlicher Besuch eines türkischen Friseurs nicht ohne Folgen für die Haar- und sonstige Pracht bei einigen der Forstinninger Funktionäre. arl