Vorschauen: Hohenlinden droht die Relegation

SV Hohenlinden – SV Dornach So. 14:00

Keine einfache Aufgabe wartet auf den SV Hohenlinden am Sonntag auf eigenem Gelände: Der Kontrahent aus Dornach gehört zu den Spitzenteams und möchte aufsteigen. Die eigene Formkurve zeigt zum ungünstigsten Zeitpunkt nach unten. Und personell ist die Lage mehr als angespannt. Einige eigentlich als Ersatz für die verletzten Stammkräfte vorgesehenen Akteure aus der Reserve sind verhindert, auch Trainer Ralf Santelli fehlt aus privaten Gründen.

Entsprechend fatalistisch zeigt sich auch SVH-Vorsitzender Ludwig Attenberger: „Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber uns droht die Relegation. Wir hatten vorher die Chance, aber diese leider nicht genutzt.“ Einer geplanten Verlegung der Partie auf einen späteren Zeitpunkt am Sonntag stimmte der Gegner nicht zu. arl

TSV Waldtrudering – SV Anzing So. 14:30

Dank einer formidablen Rückrunde hat der SV Anzing nun „alles selber in der Hand.“ Die Aussage von Pressesprecher Benno Stadler bezieht sich auch auf das Restprogramm des SV Anzing. Mit Waldtrudering und Zamdorf am letzten Spieltag warten zwei direkte Konkurrenten auf die Anzinger. „Mit vier Punkten dürften wir sicher sein“, hofft Stadler. Und er lobt auch die Vorstellungen seines Vereins seit März. „In der Winterpause hätte keiner gedacht, dass wir noch die Chance auf den direkten Klassenerhalt haben.“ Die Rückrundentabelle weist den SV Anzing immerhin als Tabellenfünften aus – nun fehlen eben noch die von Stadler anvisierten vier Zähler. Der Kontrahent aus Waldtrudering steht aber ebenfalls unter Druck, bei einer Niederlage muss der Gastgeber sicher in die Relegation. arl

TSV Oberpframmern – SV Waldperlach So. 14:30

Der Klassenerhalt seit einer Woche perfekt, Stimmung gut, nun kommt der Spitzenreiter: Die Gefühlslage könnte schlechter sein bei der Mannschaft des TSV Oberpframmern um ihren Coach Manu Lutz, zudem steigt nach dem letzten Saisonheimspiel das Abschlussfest im eigenen Sportheim. Und trotz aller Feierlichkeiten möchte der TSVO dem Kontrahenten aus Waldperlach Paroli bieten, der unter Trainer Günther Lehner die Bezirksliga anstrebt. arl

SV Akgüney Spor – SC Baldham-V. II So. 14:30

Befreit von allen Abstiegssorgen kann die Reserve des SC Baldham-Vaterstetten die beiden letzten Saisonpartien angehen. Auch der scheidende Spielertrainer David Darmoro möchte die „letzten Wochen noch mal richtig genießen“. Sein Nachfolger steht ja mit Ismail Sahmurat (siehe Interview, links) bereits fest. Allerdings trifft Baldham II auswärts auf einen sehr motivierten Kontrahenten. Akgüney Spor kann sich mit einem Sieg vorzeitig den Relegationsrang vor dem FC Aschheim sichern. arl