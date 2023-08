TSV Zorneding: Warnung vor der Schießbude

TSV-Reservecoach Rudolf Riedl visiert drei Zähler an. Foto: sro © sro

Das Warten hat ein Ende. Für die Reservemannschaft des TSV Zorneding ertönt am Freitagabend der Anpfiff in die Spielzeit 2023/24.

Zorneding - Das Team von Rudolf Riedl muss zum Auftakt bei Liganeuling FC Aschheim II antreten. „Wir werden das Spiel höchst konzentriert angehen. Wir unterschätzen niemanden in dieser Liga. Wir nehmen alles ernst“, zeigt sich der TSV-Trainer fokussiert.

Während die Zornedinger in der Vorsaison über weite Strecken zum Kreis der Aufstiegskandidaten zählten, stiegen die Aschheimer sang- und klanglos aus der Kreisklasse ab. In 26 Partien holte die Reserve des FCA dabei nicht einen einzigen Punkt und kassierte über 100 Gegentreffer. „Aschheim ist mit Sicherheit ein gefährlicher Gegner, weil die erste Mannschaft spielfrei hat. Deswegen ist das eine große Unbekannte für uns“, richtet der TSV-Coach warnende Worte an die eigenen Schützlinge.

Wenn es nach Riedl und den Zornedingern geht, darf der Aschheimer Negativlauf gerne andauern: „Wir möchten mit einem Dreier starten, egal wie. Wir geben Gas und versuchen unser Bestes.“ Dafür ackerten die Spieler in der Sommervorbereitung. „Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit dem Verlauf. In den letzten Wochen haben aber regelmäßig über zehn Spieler gefehlt. Viele sind im Urlaub. So sieht es nun auch vor dem ersten Punktspiel aus“, beschreibt Riedl die Personallage.

„Nichtsdestotrotz habe ich eine ordentliche Truppe zur Verfügung. Wir wollen auch in diesem Jahr einen Platz in der oberen Tabellenhälfte erreichen“, macht Riedl klar. Nun hat das Warten auf den Saisonstart für ihn und seine Zornedinger Mannschaft endlich ein Ende. (fhg)