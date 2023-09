TSV Zorneding: Wenig Entfaltungsraum anbieten

Auf die nächsten Zähler abklatschen, wollen die Zornedinger (li.) Julian Kolbe und Markus Bayer gegen Hajduk. © riedel

Mit Rückenwind gehen die Kreisliga-Fußballer des TSV Zorneding in ihr Nachholspiel zuhause gegen N.K. Hajduk München am Donnerstagabend (Anpfiff um 20 Uhr).

Zorneding – Nach dem 4:1-Erfolg im Derby in Oberpframmern peilt man dabei ein erneutes Erfolgserlebnis an. „Mit vier Zählern aus zwei Spielen sind wir ordentlich in die Saison gestartet und wollen daran anknüpfen, um möglichst schnell viele Punkte zusammenzubekommen“, gibt Trainer Sascha Bergmann die Zornedinger Marschroute vor.

Einzig die Kadersituation bereitet dem TSV-Coach leichte Sorgen. „Die Lage ist angespannt. In den nächsten ein bis zwei Wochen kehren aber hoffentlich mehrere Spieler zurück“, lässt Bergmann wissen. Gegen Hajduk rechnen sich die Zornedinger trotzdem etwas aus.

„Wenn wir kompakt verteidigen, dürften wir die Punkte schon einfahren“, so der Trainer, der über die Qualitäten des Gegners bestens informiert ist. „Das ist eine technisch versierte und clevere Mannschaft. Sie haben die Relegation in der zurückliegenden Saison souverän gemeistert. Auf uns wartet ein unangenehmer Gegner, dem wir möglichst wenig Raum zur Entfaltung bieten dürfen.“

Für Hajduk München ist die Partie erst das zweite Saisonspiel. In seiner Auftaktbegegnung musste sich das Team aus der Landeshauptstadt dem FC Phönix (0:3) geschlagen geben und ist deshalb womöglich besonders motiviert.

Der TSV Zorneding könnte mit einem Heimsieg auf den zweiten Tabellenrang springen, um anschließend mit noch stärkerem Rückenwind das Nachbarschaftsduell mit dem SC Baldham-Vaterstetten am Sonntag zu bestreiten. (Florian Hennig)