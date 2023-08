SC Baldham-Vaterstetten: Wenig Raum für Aufstiegsoptimismus

Der SC Baldham-Vaterstetten verpasste den Aufstieg in die Bezirksliga nur knapp.

Neuling als Temperaturmesser für SCBV

Von Christian Scharl schließen

Wo steht der SCBV nach dem Ende der Vorbereitung? Diese Frage stellen sich wohl nicht nur Trainer Gediminas Sugzda und Abteilungsleiter Helmut Lämmermeier, sondern auch die Fans des eigentlich wieder in die Bezirksliga zurückstrebenden Vereins vor dem Saisonauftakt Freitagabend gegen den SV Helios-Daglfing im Sportzentrum.

Baldham-Vaterstetten - Die Ergebnisse und die Vorstellungen in den durchwachsen verlaufenen Vorbereitungspartien lassen nämlich aktuell wenig Raum für Aufstiegsoptimismus.

„Es ist viel probiert worden, auch verschiedene Systeme. Deswegen waren die Ergebnisse auch nicht ganz so erfreulich“, musste Lämmermeier eingestehen. Doch alle Tests verkommen zum ersten Spieltag zur Makulatur, wichtig ist auf dem Punktspielplatz. Und dort erhebt man schon einen gewissen Anspruch. „Wir sind letztes Jahr knapp gescheitert. Und wir wollen wieder vorne mit dabei sein“, gibt Lämmermeier die Wunschvorstellung wieder. Viel hänge jedoch davon ab, wie die Mannschaft in die Saison reinkommt. „Man muss halt Tore schießen.“ Die Quintessenz des Ziels auf dem Rasen soll also von den Akteuren möglichst effektiv umgesetzt werden.

Dafür hilft ein laut Lämmermeier in der Breite stärkerer Kader als letzte Saison. Einigen der insgesamt zehn Neuzugänge traut der Funktionär durchaus eine Rolle in der ersten Elf zu. Manuel Rook von den eigenen Junioren sei durchaus eine Option, auch die beiden externen Neuzugänge Michael Glatz und Robin Baumann vom TuS Holzkirchen seien Kandidaten für die Baldhamer Startformation. In dieser werden noch ohne Rückkehrtermin Thiago Prehn aus privaten und Mario Sieger aus Verletzungsgründen fehlen.

Mit Helios-Daglfing wartet eine Unbekannte auf die Baldhamer. Der einstige Bayernligist realisierte nach vielen knapp gescheiterten Anläufen in der vergangenen Spielzeit als Meister der Kreisklasse 5 den Aufstieg. Vor allem die in den 26 Spielen erzielten 88 Treffer weisen auf eine gewisse Offensivstärke hin und in den Testpartien gaben die Gäste, vornehmlich gegen Kreisligisten, ebenso eine gute Figur ab.