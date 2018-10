Wieder nichts! Zorneding wartet weiterhin auf ersten Sieg

Walter Hommelsen trotz vierter Niederlage nicht unzufrieden

Vier Niederlagen in fünf Spielen - Auch gegen die SpVgg Haidhausen können die Zornedinger nicht ihren ersten Saisonsieg einfahren. Abteilungsleiter Walter Hommelsen ist dennoch nicht unzufrieden.

TSV Zorneding – SpVgg Haidhausen 0:1

Wieder wurde es nichts mit dem ersehnten ersten Sieg des Kreisliga-Aufsteigers. Gegen Favorit SpVgg Haidhausen, bis dato noch ungeschlagen, war es allerdings denkbar knapp. Doch die Münchner entpuppten sich einmal mehr als Minimalisten. Ohne wirklich überzeugen zu können, sacken sie die Punkte ein. Nicht zuletzt dank des ehemaligen Landesligaspieler aus Moosach, Stefan De Prato, der wieder einmal entscheidend knipste.

Zornedings Abteilungsleiter Walter Hommelsen war trotz der vierten Niederlage im fünften Spiel nicht unzufrieden: „Die Rumpfmannschaft hat heute ein super Spiel gemacht und gut dagegengehalten.“

Die jungen Spieler, die für die zahllosen Verletzten einsprangen, hätten gut gekämpft und Haidhausen am Ende noch unter Druck gesetzt. Besonders hier machte sich dann aber das Fehlen der Stammkräfte bemerkbar. Allerdings bemängelte Hommelsen, dass sich seine Mannschaft nur wenige Torchancen erspielte: „Daran müssen wir in den nächsten Wochen noch arbeiten.“ Einzig Alexander Ostner kam mit seinen Freistößen gefährlich vor das Tor der Gäste, fand aber in deren Schlussmann Maximilian Brunner immer seinen Meister.

Von Haidhausen war Hommelsen ein bisschen enttäuscht, „da hätte ich mehr erwartet, als sie am Sonntag gezeigt hatten.“ Vor allem in Halbzeit eins hatte die SpVgg mehr Ballbesitz, zwingende Chancen gab es aber meist durch Standardsituationen, und wenn die beiden De Pratos an den Ball kamen. Stefan De Prato war denn auch für das Tor des Tages zuständig: Nach einem Ballverlust der Zornedinger im Mittelfeld verlängerte er nach einem Konter den Ball in der 28. Minute unhaltbar für Zornedings Schlussmann Pöpperling Ralph ins Netz. Ein Rückstand, dem der TSV zwar engagiert, aber vergeblich hinterherlief.

Zorneding: Pöpperling, Hauser, Stadler, Bayer, Tristl, Ostner, Bouacha, Englmann, Jarosch, Höger, Eberhard, Krauss, Holzmann, Duwel.