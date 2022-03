Wird die Titelfrage nochmals spannend?

Teilen

Mehr Spitzenspiel geht nicht. Um 14 Uhr empfängt am Samstag der Tabellenzweite ESV Freilassing im Max-Aicher-Stadion den Tabellenführer VfB Forstinning. Und nicht nur für Freilassings Abteilungsleiter Hans Gietl scheint die tabellarische Konstellation klar: „Verlieren wir, ist der Zug für uns abgefahren. Bei einem Sieg haben wir noch die Chance auf den ersten Rang.“

Forstinning - Im letzteren Fall betrüge der Rückstand auf den VfB nur mehr drei Zähler, allerdings weist der Spitzenreiter eine Partie weniger auf. Der ESV möchte die Liga also mit einem Sieg wieder spannend machen, auch der lauernde Tabellendritte FC Moosinning hofft auf einen Forstinninger Ausrutscher. Diese drei Vereine werden nach Stand der Dinge auch am Saisonende die ersten drei Ränge belegen und somit einen Aufsteiger, einen Relegationsteilnehmer und einen, nun ja, Dritten stellen.

Die Vorbereitung scheint bei Freilassing gut gesteuert zu sein, die abschließende Testpartie beim Bayernligisten FC Ismaning endete mit einem überraschenden 3:2-Erfolg. Ein kleiner Wermutstropfen fiel dennoch ins Freilassinger Glas mit der Trainingsverletzung von Offensivspieler Sascha Schimag. Auch der VfB Forstinning und Trainer Ivica Coric sind gierig auf den Wiederbeginn. „Das wird sicher eine ganz heiße Kiste“, ist sich Coric der Bedeutung der Partie bewusst. „Freilassing hat eine gute Truppe. Ich gehe davon aus, dass sie auch gegen uns stark sind.“ Das Hauptaugenmerk legt Coric aber auf die eigene Mannschaft. „Wir haben genügend Alternativen und können jederzeit umstellen.“

Ein Pluspunkt ist also der breite Kader, der in der Winterpause durch einige Alternativen für die Etatspieler ergänzt wurde. Coric bemerkte in den vergangenen zwei Wochen eine gespannte Erwartung im Team. „Es ist so ein wenig die Ruhe vor dem Sturm. Man hat gemerkt, dass die Vorbereitung lang war.“ Entsprechend mit angezogenen Zügeln ließ Coric zuletzt trainieren. „Es wird Zeit, dass es wieder los geht.“ arl