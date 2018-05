Live-Ticker: Moosach tritt im Hinspiel in Rosenheim an

Hinspiel beim SB DJK Rosenheim

von Olaf Heid schließen

Fünf Tage hatten die Moosacher Landesliga-Kicker nach der 2:3-Niederlage beim ESV Freilassing Zeit, ihre Wunden zu pflegen und sich ordentlich auf das erste Relegationsspiel vorzubereiten.

Heute Abend geht es ab 18.30 Uhr im Duell beim SB DJK Rosenheim (Josef-März-Stadion, Pürstlingstr. 49, 83024 Rosenheim) für die Elf um das Trainerduo Florian und Markus De Prato darum, sich eine gute Ausgangsposition für das am kommenden Sonntag, 27. Mai, folgende Rückspiel in Moosach (16 Uhr) zu erarbeiten.

Die mentale Pflege nach dem Abrutschen auf den relegationsbringenden 16. Rang haben die TSVler bereits direkt nach dem Spiel betrieben – in einer gemeinsamen Feier mit den Fans. „Es war eine schöne Abschlussfeier für den normalen Teil der Saison“, erklärt Markus De Prato. Ohne Hintergedanken an die möglichen Folgen der Saisonverlängerung. Und ohne Gedanken an ein Scheitern in der Landesliga-Relegation. „Wir haben gefeiert, als wären wir aufgestiegen“, sagt der Coach lachend.

Sechs Jahre lang ging es in Moosach steil bergauf. Von der Kreisklasse folgte der Marsch durch Kreis- und Bezirks- bis hinauf in die Landesliga. „Es war uns ja klar, dass wir vom ersten Spieltag an gegen den Abstieg spielen werden“, umschreibt De Prato die Mammutaufgabe des kleinen Vereins mit dem kleinen Kader. Er habe immer und bis zuletzt auf einen sorgenfreien Saisonverlauf gehofft. Das sei im Endspurt dem TSV Moosach aber verwehrt geblieben.

Die nun folgende Relegation „wird kein Zuckerschlecken. Wir nehmen es aber, wie es kommt. Es bleibt uns ja auch nichts anderes übrig“, so Markus De Prato lachend. Wohl wissend, dass sportlich nicht alles so rund läuft wie zu Beginn der Spielzeit, als die Moosacher mit viel Euphorie beim Sportbund in Rosenheim einen 2:1-Sieg feierten (Rückrunde 1:2). „Das war am ersten Spieltag eine ganz andere Geschichte.“ An geordnetes, auch taktisches Training ist seit Wochen nicht zu denken. Zu viele Spieler würden aufgrund von Wehwehchen oder beruflichen Verpflichtungen fehlen.

„Aufgrund der Kadergröße wird es gegen Rosenheim sicher nicht einfach, aber wir sind Kämpfer und versuchen, bis zum Ende voll durchzuziehen“, verspricht De Prato. Das wären bis zum Klassenerhalt mindestens vier Mal 90 Minuten plus eventueller Verlängerungen. Man wolle sich auch bei den treuen eigenen Fans bedanken. „Sie haben immer gesehen, dass wir alles gegeben haben. Darum war keiner böse auf uns, wenn wir Spiele verloren haben“, so Coach Markus De Prato. „Es ist ja der Wahnsinn, wie alle nach den Vorkommnissen noch mehr zusammenstehen.“ Er sieht sein Team auf Augenhöhe mit Rosenheim – Kleinigkeiten werden entscheiden. „Wir sind heiß und wollen unseren Fans den Klassenerhalt zurückgeben – das wäre eine Riesensache.“