Zehntes Spiel, zehnter Sieg, 10:0: SpVgg Markt Schwabener Au gewinnt Spitzenspiel deutlich

Von: Olaf Heid

Die Fußballerinnen der SpVgg Markt Schwabener Au ist weiterhin nicht zu stoppen. Gegen die DJK Pasing gewann das Team um Trainer Matthias Reiter klar mit 10:0.

Markt Schwaben – Wer soll die Fußballerinnen der SpVgg Markt Schwabener Au noch stoppen? Die DJK Pasing jedenfalls nicht. Im Spitzenspiel der Kreisklasse 1 setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Matthias Reiter beim Tabellendritten in München deutlich mit 10:0 (4:0) Toren durch.

„Insgesamt war es ein gutes Spiel“, analysierte Reiter den zehnten Sieg im zehnten Auftritt. „Aber leider konnten wir nicht ganz an die Topleistung vom Testspiel gegen Eching (Anm. d. Red: der Bezirksoberligist wurde 5:0 geschlagen) anknüpfen, was wohl auch daran lag, dass wir auch mit weniger Intensität das Spiel kontrolliert haben.“

Die Pasinger seien nicht schlecht gewesen. „Sie haben versucht mitzuspielen“, sagte Reiter. Seine Formation tat sich in den ersten 15 Minuten auch etwas schwer, da die Gastgeberinnen das Mittelfeld verdichteten. „Sie sind sehr schnell auf die ballführende Spielerin drauf gegangen.“ So war es kein Wunder, dass eine Einzelaktion den Markt Schwabener Knoten platzen ließ. Susi Bajraktari gelang nach 18 Minuten das 1:0, dem sie zwei weitere Soli folgen ließ und damit einen lupenreinen Hattrick schnürte. Die routinierte Laura Staudigl erhöhte kurz vor dem Wechsel auf 4:0, bevor Lea Schmitt direkt nach Wiederanpfiff mit einem 25-Meter-Weitschuss unter die Latte die Entscheidung fixierte. „Von da an hat Pasing etwas nachgelassen, was dann auch zu den weiteren Toren geführt hat“, freute sich Reiter über fünf weitere Streiche der SpVgg-Frauen. Es wurde damit zum vierten Mal in dieser Saison zweistellig. Der Vorsprung in der Tabelle ist damit auf fünf Zähler ausgebaut worden.

Allerdings fehlt in der Kreisklasse 1 immer noch die Wertung für das kurzfristige Nichtantreten des härtesten Verfolgers FC Fasanerie-Nord in Markt Schwaben aus der Vorwoche. „Es gibt noch keine Entscheidung vom Sportgericht“, erklärte Reiter. Bei einem Urteilsspruch pro der so extrem dominierenden SpVgg würde deren Vorsprung auf acht Zähler anwachsen. (Olaf Heid)

Tore: 0:1/0:2/0:3 Susanne Bajraktari (18./21./38.), 0:4 Laura Staudigl (40.), 0:5/0:7 Lea Schmitt (46./56.), 0:6/0:10 Maren Weinheimer (53./88.), 0:8 Bajraktari (69.), 0:9 Anna Formanski (75.).

SpVgg MSA: Schreil, Bajraktari, Liebelt, Formanski, Gaubatz, Strosing, Schröter, L. Schmitt, Weber, Bauer, Staudigl; Stohr, Iben, Schulmeyer, Weinheimer.