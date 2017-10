Zittersieg: Baldham macht es unnötig spannend in Au

Krumpholz trifft

Baldham – Vor dem anstehenden Spitzenspiel zum Abschluss der Bezirksliga-Vorrunde gegen den VfB Forstinning hat der SC Baldham-Vaterstetten seine Hausaufgaben erledigt. Beim ASV Au gelang ein 3:2 (2:1)-Auswärtserfolg.

Mit dem angezuckerten Gipfel des Wendelsteins im Rücken wartete die Elf von Trainer Mike Probst vor allem in Halbzeit eins mit feinem Kombinationsspiel auf, die ASV-Mannschaft tat sich sichtlich schwer ins Spiel zu finden. Die Führung für die Gäste war dann keine Überraschung, Florian Holzapfel und Fabian Kreißl waren die Wegbereiter über rechts bei Dragan Wagners 0:1 (16.) aus zwölf Metern Entfernung.

Nur vier Minuten später segelte ein Eckball von Kreißl mit viel Effet durch den Strafraum an Freund und Feind vorbei, aber auch um Zentimeter am langen Pfosten. Viel Platz bot sich Roman Krumpholz, seinen Antritt störte Au nicht entscheidend – sein Heber landete tückisch abgefälscht zum 0:2 in den Maschen (28.).

Lukas Zehetmair fehlte etwas das Glück, sein Abschluss ging an die Latte (34.). Die Baldhamer fuhren ihre eigenen Bemühungen um ein paar Prozent zurück und holten mit einem Ballverlust den Gegner zurück ins Spiel. Thomas Riesenberger ließ sich nicht besonders lange bitten und versenkte den Ball trocken zum 1:2 (40.).

Nach Seitenwechsel wurde der SCBV-Betrieb wieder angekurbelt, ertragreich mit flüssigem Spiel. Krumpholz sorgte für mit seinem zweiten Treffer für das 3:1 (53.). Danach: Gang zurück, selbes Schema wie im ersten Abschnitt. Zunächst trudelte ein abgefälschter Schuss von Alexander Kurz noch am von Maximilian Salamon fehlerfrei gehüteten Baldhamer Tor vorbei. Dann wurde es doch wieder eng. Dominic Reisner brachte einen verlängerten Einwurf aus zentraler Posistion zum 2:3 (75.) des ASV unter.

Aus Sicht der Gäste wurde es damit unnötig spannend, zumal auch Krumpholz keine Abhilfe schaffte. Allein steuerte er auf das Gehäuse der Gastgeber zu, um deren Keeper Lukas Stuff den Ball in die Arme zu legen (81.). Die Schlussphase prägte volles Risiko beim ASV, Konterchancen für die Baldham-Vaterstettener – alles ohne zählbaren Erfolg. Für den Tabellenzweiten war es ein über weite Phasen ansprechender Auftritt, der aber zur unnötigen Zitterpartie wurde. ez

