„Ich verlange mehr“: Zorneding-Trainer Riedl trotz klarem Sieg unzufrieden

Von: Wolfgang Herfort

Den lautstarken Glückwunschschrei von Felix Tieking (3. v.l.) hatte sich Zornedings Torschütze zum 2:0, (li.) Felix Mühlhölzl, verdient. Grafings (2. v.l.) Torwart Konstantin Lanzl sowie seine Vorderleute (schwarz, v.l.) Max Heckmann und Leonhard Oswald nahmen‘s wortlos hin. Foto: christian riedel © christian riedel

Die Zwischenbilanz der Zornedinger A-Klassen-Mannschaft kann sich sehen lassen: Elf Tore in zwei Partien, dazu die volle Punktausbeute.

Zorneding – Kein Wunder, wenn Trainer Rudolf Riedl in den höchsten Tönen von seinem Team schwärmen würde. Tat er nach dem 5:1 (3:0)-Heimsieg gegen den zweiten Anzug des TSV Grafing allerdings nicht. Im Gegenteil.

Nur die ersten 20 Minuten waren nach Riedls Geschmack, bekamen das Attribut „sensationell gut“. Dann habe man aufgehört, Fußball zu spielen. Was nicht weiter tragisch war, führten die Zornedinger nach Toren von Kai Hoffmann (6.), Felix Mühlhölzl (12.) und Denis Schiffmann (16.) doch bereits mit 3:0. „Hätten wir das Level gehalten, wäre es wohl ein Debakel für Grafing geworden“, so Riedls Analyse.

TSV Zorneding II auf zehn Positionen verändert

Der Grund für den Bruch sei auch dem Umstand geschuldet, dass 15 Spieler nicht zur Verfügung standen, auf gleich zehn Positionen hatte er das Team gegenüber dem Auftaktspiel verändern müssen. „Ein Luxusproblem bei uns, angesichts des breiten Kaders“, so der Zornedinger Coach, der auch A-Jugendspieler wie Julius Gontard zum Einsatz brachte, der sich prompt in die Torschützenliste eintragen konnte (5:1/80.).

Dass sich die Grafinger nach dem 0:3-Rückstand bei der Ehre gepackt fühlten, fand in den Augen ihres Trainers Peter Ühlein durchaus Anerkennung. Doch mit dem Eigentor von Marcell Lazarus kurz nach dem Seitenwechsel (48.) „war die Partie für uns durch“, erklärte der Grafinger Coach.

TSV Grafing II gelingt Ehrentreffer

Allerdings gab sich sein Team nicht auf und lieferte den überlegenen Zornedingern ein Duell auf Augenhöhe. „Mit der zweiten Halbzeit war ich richtig zufrieden“, so Ühlein. Was auch am Ehrentreffer von Thomas Urban (56.) gelegen haben dürfte.

Dagegen klagte Rudolf Riedl „auf allerhöchstem Niveau. Da ist mehr drin, und ich verlange mehr. Wir werden arbeiten, arbeiten, arbeiten.“ Die kommenden Gegner dürfen das durchaus als Kampfansage verstehen. (Wolfgang Herfort)

TSV Zorneding II: Stocker, Tieking, Englmann, Mühlhölzl, Holzmann, Freihaut, Hoffman, Kamara, Schiffmann, Ostner, Duwel - Göpfrich, Ullrich, R. Pöpperling, Ziepl, Gontard.

TSV Grafing II: Lanzl, Schötz, L. Oswald, Dichtl, Lazarus, Heckmann, Djumsiti, Urban, Major, Kinzl, Weiland - Schulz, Kropp.