Zornedinger Knoten ist geplatzt: „Das war extrem wichtig für unsere Stimmung“

Sascha Bergmann ist nach dem Sieg über den SV Dornach II erleichtert. © FuPa

In der Englischen Wochen hat sich der TSV Zorneding bei der Reserve des Bezirksligisten SV Dornach mit 4:0 (1:0) durchgesetzt.

Zorneding – Die Englische Woche in der Fußball-Kreisklasse hat dem TSV Zorneding Freude bereitet. Die Mannschaft von Sascha Bergmann setzte sich beim SV Dornach II souverän mit 4:0 (1:0) durch. „Das war extrem wichtig für unsere Stimmung“, kommentierte der wegen Krankheit abwesende Trainer den Auswärtserfolg. „Wir waren zuletzt nicht so schlecht, wie es die Ergebnisse ausdrücken. Es wurde aber Zeit, dass wir mal wieder ein Resultat liefern“, sagte Bergmann nach zuvor vier Pflichtspielen ohne Sieg. Markus Weth (2), Moritz Ziepl und Florian Höger trafen für den TSV, der an Egmating vorbeizog und auf Rang zwei kletterte.

Die Zornedinger möchten den „Schwung nun mitnehmen“ in die anstehende Partie beim Tabellenletzten Hohenbrunn (So., 13 Uhr). „So eine Partie ist immer unangenehm. Da können wir eigentlich nur verlieren“, schaut Bergmann voraus. Gegen das Schlusslicht der Liga möchte Zorneding aus einer stabilen Defensive agieren. „Vorne haben wir viel Qualität. Da machen wir schon unser Tor“, zeigt sich Bergmann optimistisch, gegen Hohenbrunn gleich den nächsten Erfolg feiern zu können. Es wäre ein weiterer Schub für die Zornedinger Stimmung. (fhg)