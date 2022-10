Zweite Niederlage in Folge - VfB Forstinning fehlt offensive Durchschlagskraft in Grünwald

Mohamed Al Hosaini Der VfB-Angreifer kam einem Torerfolg noch am nächsten. sro © sro

Nach der 0:3-Pleite musste der Landesliga-Aufsteiger VfB Forstinning die nächste Niederlage einstecken. Siegtorschütze für Grünwald war Dimitrios Vourtsis.

Forstinning – Zum Ende der Vorrunde hin machen sich auch beim VfB Forstinning der Kräfteverschleiß und die fehlenden Offensivoptionen bemerkbar. Beim TSV Grünwald verlor der Landkreisvertreter in der Landesliga Südost mit 0:1 und damit die zweite Begegnung in Folge nach der 0:3-Pleite gegen den ASV Dachau.

Damit belegen die Forstinninger derzeit den fünften Tabellenrang mit einem immer noch komfortablen Vorsprung auf die Abstiegsränge. Der etwas kuriose Spielplan beschert dem VfB nun noch vier Heimspiele in Folge vor der Winterpause zum Ansammeln weiterer Distanzzähler. Nun wartet im letzten Vorrundenspiel am kommenden Freitag der FC Sportfreunde Schwaig aus dem Erdinger Landkreis auf den VfB Forstinning.

„Wir haben uns gegen tiefstehende Grünwalder sehr schwer getan.“ Forstinnings Abteilungsleiter Thomas Herndl beobachtete beim eigentlich etablierten Landesligisten Grünwald also einen gewissen Respekt vor seiner Mannschaft. Die Platzherren setzten auch durch leichte Ballverluste von Forstinning immer wieder Konterstiche, während auf der anderen Seite die Forstinninger Offensivabteilung immer wieder an der Grünwalder Verteidigung hängen blieb.

Lediglich einmal kam Mohamed Al Hosaini durch die Grünwalder Abwehrreihen durch und zum Abschluss. Doch seinen Versuch wehrte Grünwalds Schlussmann Kevin Mertes gekonnt ab. Trainer Ivica Coric monierte in der Halbzeitansprache noch die eigenen Ballverluste – gleich nach Wiederanpfiff führte ein solcher zur Führung für den TSV Grünwald. Ein eigener Einwurf der Gäste mündete in einem Ballbesitz für die Heimelf, zwei schnelle Pässe später wehrte Forstinnings Torhüter Marco Susac den ersten Torschussversuch noch ab. Doch beim Abpraller schaltete Grünwalds Dimitrios Vourtsis am schnellsten und traf zum 1:0 für die Platzherren – das Tor des Tages (46.).

In der Folgezeit war dem VfB das Bemühen um den Ausgleich keinesfalls abzusprechen. „Der Einsatz war okay, aber wir waren zu harmlos.“ Herndl brachte das VfB-Manko auf den Punkt, die Mittel für erfolgversprechende Strafraumaktionen fehlten ebenso wie die entscheidenden Zuspiele in die Spitze an diesem Abend. Herndl: „Uns ist letztlich kein gefährlicher Abschluss mehr geglückt.“ (arl)