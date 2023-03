Zwischensprint im Titelrennen - Tabellenführer SCBV trifft auf den Verfolger TSV Ottobrunn

Die Tabellenführer des SCBV mit (v.l.) Roman Krumpholz, Fabian Kreissl, Thiago Prehn, Malcom Olwa und Jamil Toure. © c. riedel

In der Kreisliga kommt es zum Spitzenspiel. Der Bezirksliga-Absteiger SC Baldham-Vaterstetten will gegen Ottobrunn seine Tabellenführung ausbauen.

Vaterstetten – Auf die Fußballer des SC Baldham-Vaterstetten wartet am Sonntag eine anspruchsvolle Aufgabe. Der Spitzenreiter der Kreisliga 3 gastiert beim Tabellendritten, dem TSV Ottobrunn. Anstoß ist um 15.30 Uhr.

„Man kann es schon als Spitzenspiel bezeichnen. Auch Ottobrunn hat Ambitionen nach oben und ist eine der besten Mannschaften der Liga. Sie haben schnelle Leute und sind gut im Umschaltspiel. Da müssen wir aufpassen“, kennt SCBV-Coach Gediminas Sugzda die Stärken des Gegners. Jedoch startete Ottobrunn am vergangenen Wochenende mit einer 0:3-Pleite in Oberpframmern in die Rückrunde.

Der SCBV dagegen erkämpfte sich gegen den TSV Ebersberg einen 1:0-Sieg. Nun haben die Baldhamer die Möglichkeit, den direkten Konkurrenten weiter zu distanzieren. „Sie müssen jetzt schon eine Serie starten, um noch in den Meisterkampf eingreifen zu können. Es ist sicher möglich, aber wir werden versuchen, dies nicht zuzulassen“, so Sugzda schmunzelnd.

Im Falle eines Baldhamer Erfolgs dürfte es wohl auf einen Zweikampf mit Verfolger SC Grüne Heide Ismaning hinauslaufen. Aktuell trennt beide Teams nur ein magerer Zähler. „Es motiviert uns, wenn man einen so starken Kontrahenten hat, der auch ständig Punkte sammelt. Da lässt man nicht locker. Das ist das Positive daran“, so Sugzda. „Wir sind gut drauf. Außerdem sind wir fit. Wir haben nur wenige Verletzte und somit einige Wechseloptionen auf unserer Bank“, begründet der Trainer die eigene Hochform.

In der Hinrunde ließen die Baldhamer dem TSV Ottobrunn beim 4:2-Erfolg zu Hause keine Chance. Mit einem erneuten Erfolg könnten die Sugzda-Schützlinge ein Ausrufezeichen im Rennen um den Titel setzen. (Florian Hennig)