Nürnberg II gegen Buchbach LIVE: Bleibt der Kultklub in der Spur?

Von: Moritz Bletzinger

Hofft auf den zweiten Sieg in Folge: Buchbach-Coach Andreas Bichlmaier. © IMAGO/Frank Scheuring

Der TSV Buchbach gastiert am Samstag um 14 Uhr beim 1. FC Nürnberg II. Kann die Bichlmaier-Elf eine Mini-Serie starten? Der Liveticker.

1. FC Nürnberg II gegen TSV Buchbach: Distanzieren sich die Gäste von der Abstiegszone?

Starke Reaktion: Nach der 1:7-Packung in Würzburg gewann der Kultklub zuletzt gegen Hankofen - gelingt jetzt der zweite Sieg in Folge?

Wir begleiten die Partie im Liveticker: Anstoß ist am Samstag um 14 Uhr.

Nürnberg/Buchbach – Der Fünfte empfängt den Elften. Was nach einer klaren Sache klingt, ist in der Regionalliga Bayern nicht so deutlich. Nur vier Punkte trennen den 1. FC Nürnberg und den TSV Buchbach. Wer behält die Oberhand? Der Liveticker wird es zeigen.

Am Samstag um 14 Uhr geht es für den Kultklub aus Oberbayern um wichtige Punkte. Drei Zähler liegt die Mannschaft Marcel Thallinger und Andreas Bichlmaier der Abstiegszone und will dringend Distanz schaffen. Gleichzeitig ist der Weg nach oben aber auch nicht lang, jeder Sieg ist momentan Gold wert. In Buchbach umso mehr, geht es schließlich immer noch darum, die derbe 1:7-Pleite aus Würzburg vergessen zu machen. Gegen den Aufsteiger aus Hankofen klappte das am vergangenen Wochenende bereits, gelingt nun der zweite Sieg in Folge, dürfte die Sonne im Landkreis Mühldorf wieder scheinen. (moe)