Buchbach unterliegt auch Club-Reserve - Bahar lässt Ausgleich vom Punkt liegen

Von: Vinzent Fischer

Zu Gast bei der Reserve des 1. FC Nürnberg: Der TSV Buchbach um Trainer Marcel Thallinger. © FuPa / Michael Buchholz

Am 27. Spieltag der Regionalliga Bayern stehen sich der 1. FC Nürnberg II und der TSV Buchbach gegenüber. Die Begegnung im Live-Ticker.

Das Team um Trainer Marcel Thallinger will Wiedergutmachung nach der Derby-Pleite gegen Wacker Burghausen.

Anpfiff der Partie ist am Sonntag um 14:30 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Buchbach / Nürnberg - Das hatten sich die Verantwortlichen beim TSV Buchbach ganz anders vorgestellt. Mit großer Vorfreude waren die Rot-Weißen in das Fußball-Jahr 2022 gestartet. Zum Auftakt stand das Derby gegen den SV Wacker Burghausen in der heimischen SMR-Arena an. Am Ende stand ein 1:3 aus TSV-Sicht auf der Anzeigentafel. „Uns fehlt vor dem Tor einfach der Punch, sonst hätten wir das Spiel sicher nicht verloren“, beklagte Buchbachs Trainer Marcel Thallinger nach dem Spiel die mangelnde Durchschlagskraft seiner Truppe.

„Schade, aber für uns ist das kein Beinbruch, dann müssen wir halt nächste Woche in Nürnberg punkten“, relativiert sein Trainer-Partner Andreas Bichlmaier die Derby-Pleite. Mit der NLZ-Reserve des Zweitligisten 1. FC Nürnberg erwartet das TSV-Trainerduo ein Gegner, der mit einem Erfolgserlebnis aus der Winterpause zurückgekehrt ist. Die Mannschaft von Trainer Christian Fiel konnte den 1. FC Schweinfurt mit 2:0 besiegen. Die Buchbacher hingegen warten bereits seit drei Spielen auf Zählbares. Sicher verzichten muss der TSV dabei auf Christian Brucia, Thomas Winklbauer, Christoph Steinleitner und Tobias Maus.

Buchbachs Trainer Marcel Thallinger sagte im Vorfeld der Partie: „Die Nürnberger haben mittlerweile eine gute Struktur und eine gute Spielidee. Dass so eine Mannschaft taktisch und technisch gut ausgebildet ist, versteht sich von selbst. Offensiv müssen wir sicherlich ein wenig zaubern, da sind wir nicht gerade üppig bestückt, allerdings auch nicht handlungsunfähig. Wir lassen uns da schon etwas einfallen, um die Nürnberger Abwehr zu beschäftigen. Insgesamt müssen wir allerdings auch defensiv wieder konzentrierter werden. Die beiden ersten Gegentore gegen Burghausen waren schon vermeidbar. Das passiert uns normalerweise nicht."(Vinzent Fischer)