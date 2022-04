100-Prozent-Votum für neues Kirchascher Sportheim

Von: Dieter Priglmeir

Wer hilft mit? KSC-Chef Hermann Enzbrunner (r.) freute sich über die große Zustimmung. Wenn das nicht passiert, wird der KSC sterben. Das weiß auch jeder Gemeinderat.“ Bürgermeister Lorenz Angermaier © Dieter Priglmeir

KSC-Mitglieder segnen Finanzierungsplan des Vorstands ab und stimmen auch für Beitragserhöhung

Kirchasch – Der erste Schritt ist getan. Die Mitglieder des SC Kirchasch haben sich am Samstag einstimmig für den Bau eines neuen Sportheims entschieden. Sie stimmten für den Finanzierungsplan, den der Vorstand in der Jahreshauptversammlung im Gasthof Bauer präsentierte. Jetzt liegt es am Bockhorner Gemeinderat, ob bereits im Herbst die Bagger anrollen können. Denn die Kommune soll 585 000 Euro zuschießen.

Wie berichtet, hatte KSC-Vorsitzender Hermann Enzbrunner am Donnerstag seinen Ratskollegen die Pläne vorgestellt: ein 25 mal zehn Meter großes neues Vereinsheim, das inklusive der Nebenarbeiten rund 1,35 Millionen Euro kosten soll. Abzüglich aller Zuschüsse müsste der Verein 100 000 Euro selbst stemmen, weitere 100 000 Euro kämen per Eigenleistung hinzu.

Das erschien den Mitgliedern machbar. Finanziell steht der KSC ohnehin gut da. Laut Kassier Christoph Weber hatte der Sportclub im Jahr 2021 bei Einnahmen von rund 48 200 Euro und Ausgaben von 43 300 Euro einen Gewinn von rund 4900 Euro erwirtschaftet. Der Kassenstand von rund 69 500 Euro mache ihn zuversichtlich, noch heuer die Darlehen für den Sportplatzbau zu tilgen.

Neues Geld käme auch durch höhere Beiträge rein. KSC-Chef Enzbrunner schlug eine Erhöhung um jährlich 20 Euro ab 1. Januar 2023 vor, die aber nur in Kraft treten soll, wenn es zum Sportheimbau kommt. Alle anwesenden Mitglieder gaben auch hierfür grünes Licht.

Und es waren sehr viele da im Gasthof Bauer: genau gesagt 115 der derzeit 441 Mit glieder. Für Enzbrunner war auch diese Quote ein Beleg, wie aktiv und gesund der Verein ist. Er hob die Erfolge der drei Herren- und der Frauenmannschaft hervor und listete die Anzahl der Jugendmannschaften (117 der Mitglieder sind unter 18 Jahren alt) auf. „Aber wir haben leider das schlechteste Vereinsheim im Landkreis“, sagt er. Es sei dem Boom nicht mehr gewachsen. „Wenn nichts passiert, dann ist hier in fünf Jahren nichts mehr. Der ganze Landkreis baut Sportheime, warum sollen wir es also nicht tun?“

Wenn da nicht die 585 000- Euro-Hilfe der Gemeinde wären. „Bei der Höhe des Zuschusses dreht sich mir der Magen um. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Gemeinde einem einzigen Verein so viel Geld gibt“, sagte Maria Maier und fragte, ob man dies gegenüber anderen Institutionen im Ort vertreten könne. Zudem habe die Kommune vor sieben Jahren auch schon gegen den Zuschuss entschieden. Damals seien es laut KSC-Vize Maxi Bals 375 000 Euro gewesen. Inzwischen habe sich die Situation verschärft.

Josef Kaiser hatte eine eindeutige Meinung: „Der KSC ist der absolut gesündeste Verein in der Gemeinde. Der Bau ist ein Muss, sonst sind wir strukturell am Abkacken.“ Peter Weber wiederum bat darum, die derzeitige Unsicherheit in den Kalkulationen einzuberechnen. „Vielleicht ist das alles in zwei Jahren um 300 000 Euro teurer“, meinte Weber.

Und was sagt der Bürgermeister dazu? Laut Lorenz Angermaier, selbst seit 20 Jahren Vereinsmitglied, wäre es „grob fahrlässig, einfach Ja zu sagen, weil mir der KSC so sympathisch ist“. Der Verein brauche neue Räume. „Wenn das nicht passiert, wird der KSC sterben. Das weiß auch jeder Gemeinderat.“ Allerdings sei das Gremium nicht nur den 400 KSC-Mitgliedern, sondern auch den anderen 4000 Bockhorner Bürgern verpflichtet. „Und das hier ist schon eine noch nie dagewesene Nummer.“ In der Ratssitzung im Mai werde die Thematik auf den Tisch kommen. Ob da aber schon ein Beschluss fällt, konnte der Bürgermeister nicht sagen. Er selbst glaube aber schon, dass es gut ausgehen werde. Den Optimismus teilte BLSV-Chef Martin Weber, der die solide Planung und die gesunden finanziellen Grundlagen lobte.

Enzbrunner erinnerte an KSC-Pionier Franz Weber, der das derzeitige Sportheim und damit die Grundlage dafür geschaffen habe, wo der Verein nach 60 Jahren stehe. „Jetzt ist es unsere Aufgabe, dass es in den nächsten 60 Jahren mit dem KSC weitergeht.“ DIETER PRIGLMEIR