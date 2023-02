13 Antworten zum FC Herzogstadt

Von: Dieter Priglmeir

Die Farben stimmen schon mal, das Wappen nicht. Die FCE-Kicker werden ab der kommenden Saison im Schwarz-Weiß des FC Herzogstadt auflaufen. © Christian Riedel

Was steckt hinter dem Bündnis zwischen RW Klettham und dem FC Erding? Wir haben bei den Vereinen nachgefragt.

Erding – Noch drei Monate, dann werden der FC Erding und Rot-Weiß Klettham Geschichte sein – abgelöst vom FC Herzogstadt Erding-Klettham (FCH). Die Vereinsfarben werden schwarz-weiß sein. Aber ist eigentlich die Bezeichnung „Verein“ richtig, was entsteht da für ein Konstrukt? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wer bildet den FC Herzogstadt Erding?

Es ist ein Zusammenschluss der Fußballer von Rot-Weiß Klettham und des TSV Erding. Letztere hatten sich schon vor Jahren mit dem SC Erding zusammengeschlossen, weshalb sie sich seitdem „FC Erding“ nannten (beim BFV aber stets als TSV firmierten). Auch der FCH wird kein neu gegründeter Verein sein. Vielmehr verlassen die FCE-Kicker die Fußballabteilung des TSV Erding und gehen unter das Dach von Rot-Weiß Klettham. „Das ist vielleicht für die Öffentlichkeit nicht die 1A-Lösung“, räumt Kletthams Fußballchef Patrick Tischer ein, „aber für uns schon, denn einen neuen Verein zu gründen, hätte viel länger gedauert“.

Welche Mannschaften betrifft die Fusion?

Alle Erwachsen- und Jugendmannschaften spielen im Dress des FCH. Ausnahme: die Teams – derzeit drei D-, zwei C- und je eine B- und A-Jugend –, die in der JFG Sempt organisiert sind. Das soll laut FCE-Jugendleiter Lothar Feuser auch so bleiben, „weil das sehr gut läuft“. Er behält sich vor, weiterhin Spielgemeinschaften etwa mit dem FC Langengeisling (derzeit C-Jugend) oder Eichenkofen (A-Jugend) zu betreiben. „Wir werden immer das Beste für den Nachwuchs ausloten“, so Feuser. Ob die beiden AH-Mannschaften des FC Erding mitgehen, ist noch ungewiss. „Da sind wir noch in der Klärungsphase“, sagt Pressesprecher Max Malterer.

Wie viele Herrenteams wird es 2022/23 geben?

Aus den bisher jeweils zwei Teams des FCE und RWK werden laut Malterer drei Mannschaften gebildet. Gut möglich, dass es dann zeitweise etwas sehr üppig besetzte Kader gebe und dann nicht alle zum Spielen kommen, „aber es werden Tage kommen, an denen der Kader nicht so groß sein wird. Wir kennen ja auch alle die schwierigen Monate“, meint Malterer schmunzelnd. Ein weiterer Vorteil: „Die Älteren müssen nicht ständig aushelfen und können der Jugend den Vortritt lassen. Ich bin ja auch schon 31, hatte zwei Kreuzbandrisse und habe kein Problem damit, wenn statt mir ein Jüngerer spielt.“

In welchen Ligen werden sie spielen?

Sollte Klettham heuer den Aufstieg schaffen, könnte der neue Club in der Kreisliga beginnen. Ansonsten wäre es die Kreisklasse. Die Zweite startet in der A-Klasse. „Die Dritte wollen wir in der B-Klasse unterkriegen“, sagt Tischer. Da die RWK-Zweite und der FCE derzeit A-Klassisten sind, sei es nicht zu vermessen, die B-Klasse anzusteuern. Ein entsprechender Antrag gehe an den BFV.

Was sind die sportlichen Ziele?

„Wichtig ist uns, dass wir mit den neuen Fußballteams die Stadt Erding gut repräsentieren. Denn das tun wir momentan nicht“, sagt Malterer. Das sportliche Ziel sei natürlich, höher zu spielen als bisher, also Kreisliga. Malterer betont aber auch: „Wir wollen das mit eigenen Leuten schaffen und nicht zukaufen.“ Der Aufstieg sei im ersten Jahr auch nicht Pflicht, „denn wir möchten ja nicht zusätzlich Druck aufbauen“. Mittelfristig müsse es aber schon mindestens die Kreisliga sein.

Tischer formuliert dies so: „Wir wollen dafür sorgen, dass unsere Jugend oder Herren da spielen können, wofür sie die Qualität haben, ohne wechseln zu müssen.“ Im Grunde sei dies bereits jetzt schon der Fall, „denn es gibt durchaus Spieler beim FCE, die nicht noch ein Jahr A-Klasse spielen wollen“.

Gibt es schon Trainer für die neue Saison?

„Alle Trainer sind bereits verpflichtet“, sagt Malterer, sei aber noch Geheimsache. Nur soviel verriet er: „Es gibt keine großen Überraschungen.“ Deshalb ist es wahrscheinlich, dass Florian Leininger, der in der laufenden Saison RW Klettham in der Kreisklasse zum Aufstiegskandidaten gemacht hat, künftig auch FCH-Trainer sein wird. Bestätigt wurde dies aber noch von keiner Seite.

Was sagen die Spieler?

„Wir haben alle Aktiven früh in unsere Pläne eingebunden“, sagt Malterer. Es habe durchaus skeptische Nachfragen gegeben. Letztlich hätten bis auf einen alle schon für die neue Saison zusagt. „Bei dem einen Fragezeichen hat es aber nichts mit der Fusion zu tun.“ In Klettham freuen sie sich auf die neue Herausforderung und den zusätzlichen Konkurrenzkampf, sagt Tischer. „Alles andere wäre für einen Sportler auch komisch. Dann dürften ja Vereine wie Altenerding oder Langengeisling auch nie neue Leute verpflichten.“

Warum hat es beim FCE vor dem Austritt keine Abstimmung gegeben?

Rund 400 Mitglieder stark ist die Fußballsparte des TSV Erding. Mit einer Abstimmung im Rahmen der Abteilungsversammlung hätte sich die Führung ein breiteres Mandat holen können. Die sei rechtlich nicht nötig gewesen, sagt Malterer. Der Hauptverein habe keine Möglichkeit, hier einzugreifen, bestätigt auch TSV-Präsident Rainer Winter. Der Grund: Es handelt sich eben nicht um eine Fusion, sondern um den Übertritt der FCE-Fußballer nach Klettham.

Nicht alle sind damit glücklich beim TSV. „Es kann doch nicht sein, dass so etwas in unserem Namen durchgeführt wird und wir nicht mal gefragt werden“, sagt ein 73-jähriger Ex-Spieler. Auch der ehemalige Abteilungsleiter Günther Sandner macht keinen Hehl daraus, dass er den Weg für falsch hält.

„Wir können doch nicht 400 Leute fragen. Da kommen wir nie weiter“, entgegnet Malterer. Die Abteilungsführung stehe nun mal in der Verantwortung, habe den Weg „intern mit vielen Leuten abgestimmt“ und hält ihn für den besten für den Erdinger Fußball. „Wir hätten auch einfach so weitermachen können wie bisher, denn aktuell läuft es ja nicht schlecht, aber wir wollen dem Erdinger Fußball eine Perspektive bieten – und der kann nicht A-Klasse heißen.“

Was sagen Kletthams Mitglieder dazu?

„Natürlich habe ich mir einiges anhören dürfen von den Alteingesessenen“, räumt Tischer ein. „Die Rivalität zwischen Klettham und Erding ist schon auch eine gelebte und geliebte Tradition. Deshalb ist der Prozess auch bei uns nicht geräuschlos abgelaufen.“ Aber es überwiege die Zustimmung. „Und es gibt genügend, die richtig begeistert sind. Es herrscht Aufbruchstimmung bei uns.“

Wo wird trainiert,wo wird gespielt?

Man wolle fürs Training die komplette Erdinger Infrastruktur nutzen, sagt Malterer. Auch die Spiele sollen sowohl auf der Kletthamer Anlage als auch im Erdinger Stadion ausgetragen werden. Mit dem TSV, der ja künftig ohne die Mitgliedsbeiträge der Fußballer auskommen muss, arbeite man gerade an Nutzungsverträgen für die Sportanlage, so Malterer.

Wie ist die Schein-Fusion mit dem BFV abgeklärt?

Ein neuer Verein hätte in der C-Klasse beginnen müssen, deshalb der Kniff mit dem Wechsel nach Klettham. Kann es dann offiziell einen „FC Herzogstadt“ geben? „Rechtlich haftbar gegenüber dem BFV ist natürlich Klettham“, macht Tischer klar. Aber man versuche die neue Marke auch beim BFV zu etablieren. „Wäre schon gut, wenn ,Herzogstadt‘ in der Suchmaschine Treffer hätte.“

Haben sich neue Sponsoren gemeldet?

„Die Gespräche laufen. Unser Projekt wird schon als attraktives Konstrukt angesehen“, meint Malterer. Über konkrete Zusagen wollte er sich nicht äußern. „Und natürlich ist es auch wichtig für beide Verein, mit den bisherigen Sponsoren zu reden.“

Schluckt RW Klettham jetzt den FCE?

„Das ist eine gemeinsame Sache“, betont Tischer. Auf keinen Fall würde sich der RWK nun den FCE einverleiben. „Das ist eine moralische Fusion, ein wirkliches Fifty-Fifty. Niemand wird benachteiligt.“ Die Abteilungsleitungen haben laut Tischer schlichtweg „die gleiche Vision und natürlich auch die gleichen Probleme“. Da träfen Funktionäre zusammen, „die seit Jahren wirklich gut miteinander können und die auch in der JFG gut zusammenarbeiten“. Gedankenspiele, die Kräfte im Fußball zu bündeln, gebe es schon lange. „Und wir haben festgestellt: Jetzt passt’s.“ Auch Malterer sieht dies so, versteht aber auch die Bedenken skeptischer Mitglieder, „wobei ich nicht das Gefühl habe, dass es um fehlende Mitgliedsbeiträge geht“. Es sei eine traditionsverbundene Haltung, die er auch nachvollziehen könne. „Aber man sollte auch mal offen sein für einen modernen, neuen Weg, um was Besseres zu schaffen.“