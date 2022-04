Moosinnings Coach Ball vor Duell gegen Waldperlach: „15 Minuten guter Fußball sind zu wenig“

Von: Helmut Findelsberger

Da lief’s noch besser als gegen Buchbach: die Moosinninger (v. l.) Dennis Stauf, Torwart Philipp Strunk und Johannes Volkmar im Abwehrkampf gegen den TSV Siegsdorf. Die Partie wurde 3:1 gewonnen. Ebenfalls im Bild: Siegsdorfs Stefan Mauerkirchner und Moosinnings Florian Jakob (r.). © Christian Riedel

Mit einem Sieg gegen den SV Waldperlach am Samstag will der FC Moosinning weiter an der Tabellenspitze dranbleiben.

Moosinning – „Jetzt müssen wir halt wieder eine Serie starten“, fordert Trainer Christoph Ball vor dem Heimspiel seines FC Moosinning an diesem Samstag. Um 15 Uhr ist der SV Waldperlach zu Gast, und der hat bereits jetzt eine Erfolgsserie aufzuweisen.

Die Winterpause übergreifend sind die „Woidler“ seit vier Spielen ungeschlagen. Mit drei Siegen und zuletzt dem 2:2 am 20. März gegen Langengeisling hat sich der Aufsteiger auf Tabellenplatz sechs hochgearbeitet. 2018/19 musste Waldperlach nach einer Saison als Absteiger wieder runter in die Kreisliga München. Mit 15 Punkten Vorsprung in der Gruppe 3 gelang dem SVW ein beeindruckendes Comeback in die Bezirksliga. Mit Maximilian Brunner wechselte ein verlässlicher Torschütze – 7 Spiele/7 Treffer – in der Winterpause zum Landesligisten Brunnthal. Mit Kapitän Simon Bartholomä fehlte zuletzt der mit 15 Treffern beste Torschütze der Aufstiegssaison. Dennoch blieb die Mannschaft von Florian Kopp auf Erfolgskurs. Der 31-jährige Ex-Heimstettener und Markt Schwabener Landesligaspieler übernahm das Traineramt nach dem 10. Spieltag und nur neun Punkten auf dem Konto.

SV Waldperlach ist in Topform

Moosinning musste sich im Hinspiel mit einem 2:2 zufriedengeben. Es war der Auftakt zu einer Serie von drei Remis, ehe dann ein Lauf mit acht Siegen, nur unterbrochen vom 2:3 in Freilassing, folgte. Die 1:2-Niederlage vergangenen Freitag in Buchbach war ein Rückschlag im Kampf um Rang zwei. „Wir müssen mehr Leidenschaft auf den Platz bringen, Fußball spielen können ja alle, dann müssen wir wieder eine Serie starten“, spricht Trainer Ball Klartext, „denn nur 15 Minuten guter Fußball sind zu wenig“.

Aus dem üppig bestückten Buchbach-Kader mit 18 Feldspielern werden Kerim Cetinkaya, Christian Kollmannsberger und Alex Auerweck diesmal fehlen. „Einige sind noch ein wenig fraglich, aber es wird schon gehen“, meint der FCM-Coach. „Einige personelle Änderungen und Umstellungen wird es aber auch geben“, kündigt er an. (Helmut Findelsberger)