Erdinger-Torschützenkönigin LIVE: Julia John vom FC Langengeisling - 33 Tore in 22 Spielen

Von: Henrik Ahrend

Julia John erzielte in der letzten Bezirksliga-Saison 33 Treffer in 22 Spielen. © FuPa

Keiner traf öfter als sie: Julia John vom FC Langengeisling erzielte in der vergangenen Saison in nur 22 Spielen 33 Treffer. Sie berichtet über die letzte Saison im Live-Interview.

Langengeisling - Sie überragte in der letzten Saison als Einzelspielerin. Dabei war sie vier Wochen vor Saison-Ende noch auf Platz zwei der Torschützen-Liste. Die Rede ist von Julia John vom FC Langengeisling. Sie erzielte in der letzten Saison in gerade einmal 22 Spielen 33 Tore für ihr Team und trug damit maßgeblich zur Meisterschaft der Damen aus Langengeisling bei. Die guten Leistung werden auch neben dem Platz belohnt: Als Torschützen-Königin der Bezirksliga Oberbayern durfte sie sich 15 Kästen Erdinger-Weißbier aussuchen, die von der Erdinger Brauerei zur Verfügung gestellt wurden.

FC Langengeislings Torschützenkönigin Julia John im Live-Interview

Nicht nur als Einzelspielerin hatte sie Erfolg: Julia John feierte in der vergangenen Saison mit ihrem FC Langengeisling die Meisterschaft in der Bezirksliga und damit auch den Aufstieg in die Bezirksoberliga. Welche Ziele Julia John mit dem FC Langengeisling in der nächsten Saison hat, könnt ihr im Live-Interview erfahren. Das Live-Interview wird am 09. August um 16 Uhr live auf dem YouTube- und Facebook-Kanal von Fussball-Vorort zu sehen sein.