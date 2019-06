4:0 in Gerolfing: FC Schwaig überfliegt die Auswärtshürde

Fußball - Aufstiegsspiele zur Bezirksliga

von Dieter Priglmeir schließen

Nach dem 4:0 (3:0)-Sieg beim FC Gerolfing sieht es sehr gut aus für die erste Runde im Relegationsmarathon. Am Samstag steigt das Rückspiel.

Schwaig– Ein Viertel seines Weges in Richtung Fußball-Bezirksliga ist der FC Schwaig am Mittwochabend schon gegangen. Nein, es ist schon mehr. Nach dem 4:0 (3:0)-Sieg beim FC Gerolfing sieht es sehr gut aus für die erste Runde im Relegationsmarathon.

Dabei fing die Partie alles andere als gut an für die Gäste. Schon beim Aufwärmen musste Keeper Florian Preußer passen. Für ihn ging Jannis Sternberg in den Kasten. Der war zwar mal früher Torwart beim FC Bayern München, „aber das war in der C-Jugend“, sagte Schwaigs Pressesprecher Rainer Hellinger. Und Sternberg bekam dann auch erstmal richtig Arbeit, weil Gerolfing Vollgas gab. Ein erster Kopfball eines aufgerückten Innenverteidigers flog am Tor vorbei. Ein Drehschuss von Artan Halimini klatschte an den Pfosten.

Das war aber wie ein Hallo-Wach-Effekt, denn nun legten die jungen Schwaiger ihre Nervosität ab und übernahmen die Kontrolle. Sehr hilfreich war auch, dass sie konsequent ihre Chancen nutzten. In der 19. Minute setzte sich Maxi Hellinger auf der rechten Angriffsseite durch und passte in die Mitte, wo Raffi Ascher aus zwei Metern zur Führung einköpfte.

Und der Kreisliga-Zweite legte schnell nach. Vincent Sommer spielte Markus Straßer frei, der den Ball aus sieben Metern aus halbrechter Position zum 2:0 ins kurze Eck setzte (25.). Straßer war kurzfristig ins Team gekommen, weil sich Maxi Leimeister verletzt hatte.

Alles in Schwaiger Hand? Auf der Tribüne definitiv, denn die vielen mitgereisten Fans bejubelten lautstark das erfreuliche Ergebnis. Auf dem Feld aber blieb es weiter eng, denn die Gerolfinger drängten auf den Anschlusstreffer und waren stets gefährlich. Die Schwaiger Dreierkette hatte in der Defensive allerhand zu tun. Aber Sternberg hielt seinen Kasten sauber, und vorne schlugen die Gäste gnadenlos zu. Oder waren es in die Platzherren in der 43. Minute sogar selbst? Nach einer Flanke waren jedenfalls Ascher und ein Gerolfinger Verteidiger noch am Ball, der dann den Weg in die Maschen fand.

Doch Gerolfing gab nicht auf. „Das ist eine richtig gute Mannschaft, die nach der Halbzeit nochmal Vollgas gegeben hat“, sagte Rainer Hellinger, der mehrfach gar nicht mehr hinschauen wollte. Denn der erste Gerolfinger Treffer lag in der Luft. Doch entweder war die Latte (nach einem feinen Freistoß) im Weg oder Sternberg. Der Aushilfskeeper entschärfte einfach alles.

Die Schwaiger waren mit den Kräften am Ende. Kein Wunder, denn Maxi Hellinger und Markus Straßer waren – wie auch einige andere – angeschlagen in die Partie gegangen und gönnten sich nun eine Pause. Dann musste auch noch Florian Fink vom Feld. Aber der FCS ließ nichts mehr zu. Maxi Hellinger kam sogar noch einmal ins Spiel und setzte Sommer in Szene, der mit einem Schuss aus spitzem Winkel dem Torwart keine Chance ließ (88.).

„Heute lag das Spielglück defintiv bei uns“, meinte nach der Partie Pressesprecher Rainer Hellinger. Und auch der scheidende Trainer Pero Knezevic räumte ein: „Wir haben heute sicher nicht unser bestes Spiel gemacht. Aber wir haben den Sieg erzwungen, und er war auch verdient. 4:0 ist vielleicht ein bisschen hoch, aber darüber werden wir uns nicht beschweren.“

Das Rückspiel findet am Samstag um 17 Uhr in Schwaig statt. Wer weiterkommt, der spielt dann um den Bezirksliga-Platz gegen den Sieger aus dem Duell zwischen Habach und dem TSV Peiting, der das Hinspiel 1:2 verloren hat.

Statistik:

FC Gerolfing:Wolf, Gümüs, Huber, Grosz, Miskovic, Nissl, Haunschild, Halimi, Hamm, Pavic, Lovric – FC Schwaig: Preußer, Jell, Straßer, Fichtlscherer, Fink, Ropero, Wölken, Ascher, Sommer, Sipus, Hellinger – Schiedsrichter:Kneidl – Zuschauer: f – Tore: 0:1 Ascher (19.), 0:2 Straßer (25.), 0:3 Ascher (43.), 0:4 Sommer (88.)