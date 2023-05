90 Minuten Schwaiger Dauerfeuer

LANDESLIGA

Was für ein Offensivspektakel beim 4:2-Sieg über den SE Freising. Damit ist der Klassenerhalt perfekt für den FC Schwaig.

Schwaig – Nach mitreißenden 90 Minuten gewann der FC Schwaig das Derby gegen den SE Freising hochverdient 4:2 und sicherte sich damit den Klassenerhalt. Die 350 Zuschauer sahen eine in allen Belangen überlegene Heimelf, die noch viele Torchancen ausließ.

Die erste bereits in der 2. Minute, als Markus Straßer nach Doppelpass mit Raffi Ascher aus acht Metern knapp am linken Pfosten vorbeischoss. Freising lauerte auf Fehler wie etwa in der 7. Minute. Domagoj Tiric steckte den Ball blitzschnell in den Lauf von Julian Kristo, der aber am herauseilenden Torwart Franz Hornof scheiterte.

Auf der Gegenseite legte Straßer für Vincent Sommer ab, dessen Schuss aus 16 Metern am Tor vorbeiging. Dann scheiterten Ascher per Hacke und Bilal Ibrahim mit einem Schuss aus der Drehung am bärenstarken Jonas Trost. Machtlos war der Freisinger Torwart allerdings in der 39. Minute: Ibrahim gewann in Freisings Hälfte den Ball, legte auf Mario Simak ab, der sofort in der Spitze Sommer bediente. Schwaigs Nummer 10 tanzte noch seinen Gegner aus und jagte die Kugel aus 16 Metern unhaltbar ins kurze Eck zum verdienten 1:0. Dann die letzte Aktion vor dem Pausenpfiff: Nach einer Ecke von der rechten Seite von Tobi Bartl köpfte Ascher am Fünfmeterraum ungehindert zum 2:0 ein.

Auch nach dem Seitenwechsel spielte nur der FC Schwaig. In der 50. Minute drang Ibrahim in den Strafraum ein, passte auf Sommer, der sich mit einer Körpertäuschung seines Gegenspielers entledigte, aber aus acht Metern am toll reagierenden Torwart scheiterte.

Wer seine Chancen nicht nutzt, wird bestraft. Maximilian Rudzki startete von der linken Torauslinie ein Solo, setzte sich gegen drei Gegenspieler durch und traf aus spitzem Winkel zum Anschluss – ein tolles Tor. Aber die Gastgeber zeigten sich davon nicht geschockt, im Gegenteil: Bartl spielte einen tollen Pass in die Tiefe auf Straßer, der alleine vor dem Tor auf Ascher querlegte. Schwaigs Torjäger staubte zum 3:1 ab (56.). Jetzt hatten die Gastgeber Chancen im Minutentakt. Zuerst nahm Sommer eine Ascher-Ablage volley, schoss aber über das Tor. Dann zwang Ibrahim mit einem fulminanten Schuss aus 18 Metern Torwart Trost zu einer weiteren Glanzparade. Und auch Sommer konnte mit einer Direktabnahme den SEF-Keeper nicht überwinden.

In der 77. Minute kam der eingewechselte Luka Brudtloff im Schwaiger Strafraum an die Kugel, sein Schuss ging aber einen Meter über das Tor. Auf der anderen Seite spielte Ibrahim Ascher frei, dessen Schuss Trost gerade noch um den linken Pfosten lenkte. In der 89. Minute verkürzten die Gäste per Foulelfmeter durch Brudtloff nach Foul von Tobi Jell an Marcos Hones auf 2:3. Schwaig konterte nur eine Minute später. Dani Fichtlscherer schickte Ibrahim auf die Reise, der allein auf das Tor zu lief und vom herausstürmenden Torwart gefoult wurde. Ascher vollstreckte und stellte mit seinem dritten Tor des Tages den Endstand her.