Elfmeter-Killer Köstler hält Langenpreisings Punkt fest, Hörgersdorf souverän, Steinkirchen zittert

Das wird das Hörgersdorfer 1:0: Daniel Karpfinger (grau) steigt am höchsten und köpft gegen die Wartenberger (v. l.) Daniel Wasmeier, Florian Winbürger, Max Hausser, Daniel Gerstner und Torwart Pascal Baumbach ein. Foto: Dominik Findelsberger © Dominik Findelsberger

Der Ligaprimus FC Hörgersdorf fuhr einen ungefährdeten Sieg ein, Verfolger Steinkirchen zitterte sich knapp zu einem 2:1-Sieg.

TSV Grüntegernbach 1 SpVgg Langenpreising 1

Es war ein intensives Spiel mit vielen kleinen Fouls, in dem beide Mannschaften bis zum Schluss kämpften. Die Gäste zeigten über weite Strecken eine starke Leistung. Der TSV darf sich auch bei seinem Schlussmann bedanken, denn Lorenz Köstler hatte einen ausgezeichneten Tag erwischt. So hielt er den Handelfmeter von Florian Haider. In der 38. Minute gab es einen indirekten Freistoß für die SpVgg, da Köstler den Ball aufnahm, nachdem er ihn zuvor schon abgelegt hatte. Doch wiederum ließ er nichts anbrennen und hielt wenig später einen weiteren Strafstoß (40.). Bei den Platzherren hatte Simon Bauer beide Pfosten getroffen, von dort sprang der Ball zurück, und Keeper Maximilian Gabriel hielt ihn fest (35.). Torlos wurden die Seiten gewechselt. Nach einem schnellen Angriff durch die Mitte traf Christian Huber zur Führung für Langenpreising (48.). Einen zu kurz geratenen Pass von SpVgg-Schlussmann Gabriel lief der kurz zuvor eingewechselte Bernhard Ostermaier ab und besorgte mit einem Schuss ins rechte Eck den Ausgleich (72.). Grüntegernbach warf in der Schlussviertelstunde alles nach vorne, aber Christoph Schwarzenbeck und Patrick Hagl scheiterten im Abschluss.

BSG Taufkirchen 2 1 FC Inning 5

Nichts zu holen gab es für Schlusslicht Taufkirchen gegen die Gäste aus Inning. Zwar besorgte Marcel Paris die BSG-Führung, doch dann war der FCI am Zug. Mathias Lex traf zum Ausgleich (35.), Darijo Cancar drehte noch vor dem Pausenpfiff mit dem 2:1 die Partie (40.). Nach dem Seitenwechsel schossen Leon Nagl (48.), Niklas Doubrawa (58.) und Antonio Cosic (89.) einen 5:1-Sieg heraus.

FC Lengdorf 2 1 FSV Steinkirchen 2

Den Hausherren wäre fast eine Überraschung gelungen. Denn Jakob Altmann hatte die Lengdorfer Führung erzielt (24.), die dann zugleich der Pausenstand war. Doch mit zwei Treffern in Halbzeit zwei drehte der FSV das Spiel. Bernhard Pfanzelt traf zum 1:1 (67.), Martin Angermeier erzielte in der 80. Minute das Steinkirchener Siegtor.

TSV Dorfen 2 1 SC Kirchasch 2 4

Absolute Fußballmagerkost wurde den Besuchern laut TSV-Coach Niklas Jensen im ersten Abschnitt geboten. Das änderte sich, als unmittelbar nach Wiederanpfiff Ben Kopetz der Kirchascher Führungstreffer nach einem Chipball von Thomas Ertl gelang. Mit einem Strahl in den Torwinkel erhöhte Marvin Bräuniger auf 2:0, ehe den Gästen durch Michael Wernhart der Anschlusstreffer mit einem Flatterball gelang. Dann kombinierten sich Jakob Neuberger und Daniel Müller durch die KSC-Defensive. Sie legten auf Ertl ab, der per Flachschuss zur Vorentscheidung traf (74.). Einen weiten Flugball aus dem Halbfeld versenkte der eingewechselte Patrick Lehner in der Nachspielzeit zum 4:1.

FC Hörgersdorf 4 TSV Wartenberg 2 0

Hörgersdorf verteidigte den Platz an der Sonne. Dabei taten sich die Gastgeber auf ihren Golanhöhen anfangs schwer und legten durch Daniel Karpfinger per Kopf die Pausenführung vor. Problemlos aus FCH-Sicht verlief die zweite Hälfte. Zunächst köpfte Markus Berger ein, zum 3:0 traf erneut Karpfinger, diesmal per Flachschuss links unten. Den Schlusspunkt setzte schließlich Martin Stöckl mit einem Schuss aus spitzem Winkel.

FC Fraunberg 4 SC Moosen 2 1

Mit einem erwartbaren Sieg verabschiedete sich Fraunberg in die Winterpause. „Wichtig waren die drei Punkte“, meinte FC-Spielertrainer Christian Daimer – um im oberen Tabellendrittel dran zu bleiben. „Das Spiel selbst war eher enttäuschend, auf keinen Fall berauschend“, befand er. Den knappen Pausenvorsprung erzielte FC-Spieler Johannes Lex freistehend per Kopf. Nach dem Seitenwechsel wurde Sebastian Hoof von Josef Pfoser freigespielt und drückte ein, ehe Benjamin Liebl aus stark abseitsverdächtiger Position zum Moosener Anschluss kam. Daimer war per Kopf nach einer Ecke zum 3:1 erfolgreich, Pfoser setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. (do/wp)