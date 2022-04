A-Klasse 7: Altenerding kann einen Verfolger abschütteln - Klettham im Derby

Von: Sebastian Voichtleitner

Teilen

Das Visier genau einstellen muss der FC Fraunberg um Spielertrainer Christian Daimer (l.) gegen Altenerding. © güh

Landkreis – Das Topspiel steigt in Fraunberg wenn der Tabellendritte auf den -ersten trifft. Dabei könnte der Spitzenreiter einen Verfolger endgültig abschütteln.

Für Christian Daimer, Trainer des FC Fraunberg, ist Klassenprimus SpVgg Altenerding „natürlich Favorit“. Das ist für ihn jedoch kein Grund, das Spiel abzuschenken: „Wir wollen den bestmöglichen Ertrag mitnehmen, sprich: gewinnen.“ Jedoch gibt es einen bitteren Ausfall beim FCF zu beklagen, denn Kapitän Florian Lex wird fehlen. Bei den Gästen werden die Verletzungssorgen hingegen kleiner, denn mit Mario Batljan und Tobias Neuner kehren zwei Leistungsträger wieder zurück. Coach Pedro Locke erwartet mit Fraunberg einen starken Gegner: „Es wird ein ähnliches Spiel wie gegen Reichenkirchen – wir sind gewarnt.“

Zur SG Reichenkirchen reist indes der FC Erding, der dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt. „Die SG schnuppert zwar am Aufstiegsrelegationsplatz, meine Jungs wollen aber endlich den ersten Dreier im neuen Jahr – welchen wir auch unbedingt brauchen“, gibt sich Erdings Übungsleiter Andreas Ostermair optimistisch. Grund zur Hoffnung hat der FCE-Coach auch aufgrund der derzeitigen Personalsituation. „Wir reisen mit voller Kapelle nach Reichenkirchen“, kündigt er an.

Auch bei der SpVgg Langenpreising baut man auf einen kompletten Kader, welcher laut Trainer Florian Haider auch nötig sei. „Türkgücü Erding ist ein äußerst starker Gegner“, weiß er. Dies ändere aber nichts an der Ausrichtung seines Teams, das in diesem Jahr weiterhin ungeschlagen bleiben wolle. Dass dies nicht unmöglich erscheint, habe auch das Hinspielergebnis gezeigt, als Langenpreising in der 85. Minute 0:3 in Rückstand lag und noch einen Punkt holte. „Wir haben in der Hinrunde bewiesen, dass auch gegen diesen Gegner etwas zu holen ist“, gibt sich Haider kämpferisch.

Wie es geht, gegen Türkgücü zu punkten zeigte am vergangenen Spieltag die zweite Mannschaft von Rot-Weiß Klettham. Dies soll nun auch gegen den favorisierten FC Langengeisling II klappen, wie RW-Coach Erich Witt erklärt: Geisling ist eine spielstarke Mannschaft, der Start aus der Winterpause war aber nicht überragend. Wir wollen mit einem Sieg den Anschluss ans Tabellenmittelfeld schaffen.“ Damit dies klappt, müsse vor allem das FCL-Trio um Mario Jon, Vinzent Stenzel und Christopher Scherm „aus dem Spiel genommen werden“. Der Kader ist nahezu komplett, lediglich die Urlauber Tobi Schneider und Max Osterholzer werden fehlen.

Ganz anders sieht es bei der SpVgg Eichenkofen aus, denn mit Nelson Pones, Jesse Tauber, Georg Hupfer sowie Manuel und Marcel Mundigl fehlen in der Partie beim VfB Hallbergmoos III gleich fünf wichtige Akteure. Dennoch müsse laut Trainer Matthias Kurz unbedingt ein Sieg her. „Wir wollen in die Top fünf, weswegen ein Dreier eigentlich Pflicht ist“, gibt er die Marschrichtung vor. Mit Blick auf die Tabelle sind die Rollen klar verteilt, „Ich habe Hallbergmoos eigentlich weiter oben erwartet, weil ich finde, dass sie spielerisch besser sind, als es die derzeitige Platzierung aussagt“, warnt Kurz. „Vor allem über außen hat der VfB enormes Tempo und ist hier brandgefährlich.“

Am Freitagabend standen sich der SV Zustorf und der FC Eitting II gegenüber. Das Spiel war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. (Sebastian Voichtleitner)