A-Klasse 7: Neufarn gewinnt knapp, Erding und Neuching mit Kantersiegen

Da schlägt’s ein: Schwaigs Torhüter Stefan Gröppmaier ist machtlos – insgesamt siebenmal. Vorne rechts: Luis Ropero. CR © Christian Riedel / fotografie-ri

In der A-Klasse 7 hat Spitzenreiter Neufarn knapp gewonnen, im direkten Verfolgerduell ging Schwaig gegen Neuching unter.

FC Finsing 3 0 FC Erding 6

In der ersten Hälfte hielten die Gastgeber noch gut mit. Doch kurz vor dem Pausenpfiff brachte David Gärtner die Erdinger Gäste in Führung (44.). „Unsere Gegentore resultierten alle aus individuellen Fehlern von uns. Erding war spielerisch überlegen. Und dann ist es halt so dahin gegangen“, meinte Finsings Trainer Florian Hack. Nikita Talovskiyi legte das 2:0 nach (55.), Thomas Hertel machte das 3:0 (58.). Nachdem Maximilian Ostermair das 4:0 erzielt hatte (66.), hatte Finsing noch einmal gute Möglichkeiten. „Wir hätten auf 4:4 herankommen können“, so Hack. Doch Florian Neubert und Benedikt Eicher ließen je zwei gute Chancen ungenutzt verstreichen. Erding machte mit Treffern von Philipp Gref (72.) und Andre Mazic (89.) das halbe Dutzend voll.

Hörlkofener SV 1 SpVgg Eichenkofen 1

Mit einer gerechten Punkteteilung endete eine Partie, in der HSV-Keeper Maximilian Karpfinger den Gegner mehr als genervt und schier zur Verzweiflung gebracht hatte. Er hatte „einen Bombentag“ erwischt, so sein Trainer Christoph Böning, und meisterte diverse hundertprozentige Chancen. Der HSV-Führungstreffer entsprang einer Kontersituation nach Querpass von Mladen Stipkovic durch Stefan Dünhuber, der mit Flachschuss abschloss. Die SpVgg erspielte sich ein deutliches Chancenplus, scheiterte jedoch mehrfach an „Hexer“ Karpfinger im Kasten des HSV. Beim Ausgleichstreffer profitierte Marco Steinberg von einer Unentschlossenheit der Kutscherauer-Brüder, die das Leder nicht konsequent genug verteidigt hatten.

Rot-Weiß Klettham 2 1 FC Langengeisling 2 5

Einen abgefälschten Schuss verlängerte RWK-Akteur Niklas Eckert zur Geislinger Führung ins eigene Netz (3.). Das 2:0 machte Moritz Wiesheu, nachdem der Schiedsrichter wegen Abseitsstellung den Spielzug schon abgepfiffen, seine Entscheidung aber korrigiert hatte (22.). Wiesheu machte auch das 3:0 (57.), ehe Tino Förg mit einem Flachschuss ins linke Eck das 1:3 gelang (62.). Geisling legte durch Martin Linz (83.) und Rene Mecking (89.) noch zwei Treffer nach.

SG Buch/Forstern 0 FC Eitting 2 2

Eine „unglückliche und unverdiente Niederlage“ mussten die Platzherren laut Trainer Benny Wall einstecken. Er kann es nicht verstehen, wie seine Mannschaft das Spiel trotz mehrerer glasklarer Tormöglichkeiten verlieren konnte. Seine Mannschaft spielte druckvoll Einbahnstraßenfußball, doch nach torloser erster Halbzeit erzielt der Gast per Kopfball von Christian Westermair die Führung. Der zweite Treffer entstand aus einem individuellen Abwehrfehler, den Gästespieler Louis Limmer nutzte (88.). Auf SG-Seite vergaben Dominic Masion, Mikail Can und Omar Mardi, der das leere Tor verfehlte.

SpVgg Neuching 7 FC Schwaig 2 2

Eine Torgala der SpVgg erlebten die Besucher nach dem Seitenwechsel. Nach dem Rückstand durch Max Modlmayr glichen die Gastgeber zum 1:1-Pausenstand durch Johannes Graf nach einem Steckpass von Deniz Coskun aus. Dann folgte der große Auftritt von Til Koschewa, der zum 2:1 (46.) selbst traf und in der Folge an weiteren Treffern als Vorbereiter entscheidend beteiligt war. Franz Pfleger setzte einen Freistoß in den Torwinkel, dann traf Gästespieler Nils Wölken zum Anschluss. Die weiteren Neuchinger Treffer zum 7:2-Endstand erzielten je zweimal Luis Fellermair und Sven Wagner.

FC Neufahrn 3 SV Walpertskirchen 2 2

Kellerkind Walpertskirchen spielte stark beim Tabellenführer, holte einen Zwei-Tore-Rückstand auf, musste sich jedoch nach einem Strafstoßtor in der 87. Minute unglücklich geschlagen geben. Argjed Mziu traf in der 64. Minute zum Anschluss und Bastian Speer zum Ausgleich (72.). (do/wp)