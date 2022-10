Eitting schießt sich aus dem Keller: Sechs-Tore-Spektakel bei Schlusslicht Finsing III

Verbissener Zweikampf: Der Eichenkofener Sepp Ippisch (2. v. l.) und Erdings David Gärtner rangeln um den Ball. Jesse Tauber, Maxi Ostermair und Ludwig Scheidl (v. l.) beobachten die Szene. Foto: Günter Herkner © Günter Herkner

A-Klasse 7 im Landkreis Erding: Der FC Eitting II hat den FC Finsing III mit 5:1 besiegt. Die Reserve von RW Klettham siegte mit 2:1 gegen den SV Walpertkirchen.

FC Finsing 3 1 FC Eitting 2 5

„Eitting war total überlegen. Wir hatten nicht viele Chancen und haben verdient verloren“, meinte Finsings Kapitän Erhard Huber. Den einzigen Treffer der Hausherren schoss er selbst. Dabei traf er aus 20 Metern ins leere Tor (24.). Dieses Tor bedeutete das zwischenzeitliche 1:1. Die Eittinger Führung hatte Harry Ludwig erzielt (18.). Danach trafen für die Gäste noch Michael Weber (39./64.) und Manuel Obermaier (53./84.).

RW Klettham 2 1 SV Walpertskirchen 2 1

„Im Prinzip haben wir das ganze Spiel gemacht“, meinte ein etwas enttäuschter RWK-Abteilungsleiter Patrick Tischer. Ein Pressball kam in den Strafraum, nachdem ein Kletthamer Innenverteidiger eigentlich die Kugel wegschlagen wollte. Nutznießer war Aurelien Voss, der aus zwölf Metern zur WSV-Führung einnetzte (36.). Kurz zuvor hatte bei den Platzherren Dominik Pfaffinger nur die Latte getroffen. Ein Kletthamer Tor von Bright Frances erkannte der Schiedsrichter wegen einer Abseitsstellung eines anderen Kletthamers nicht an. „Dabei war der Ball schon vorher drin. Ich stand genau hinterm Tor“, schildert Tischer die Situation. So dauerte es lange bis zum Ausgleich, den schließlich Florian Förg in der Schlussphase besorgte (87.). Er hatte einen Eckball in der umkämpften Partie eingenickt. WSV-Akteur Bastian Speer sah Gelb-Rot (78.).

FC Erding 1 SpVgg Eichenkofen 1

Keinen Sieger gab es im Derby der beiden Tabellen-Nachbarn. Witterungsbedingt ergaben sich auf einem schwer zu bespielenden Platz kaum Torchancen. Der FC Erding war nach einem verunglückten Rückpass der Gäste in der 62. Minute durch Maximilian Ostermair in Führung gegangen und sah lang wie der Sieger aus. Doch Schiedsrichter Markus Raßhofer entschied nach einem Foul von Erdings David Gärtner auf Elfmeter. „Den kann man geben, muss man aber nicht“, sagte Erdings Trainer Andreas Ostermair. Zunächst hatte Torhüter Florian Leiner gegen David Lutzny pariert. Doch der Schiedsrichter ließ ihn wiederholen, da zu viele Spieler in den Strafraum gelaufen waren. „Selbst die Eichenkofener haben sich gewundert, dass er wiederholt wurde“, berichtete Ostermair. Im zweiten Versuch verwandelte Lutzny für Eichenkofen zum Ausgleich. In der zweiten Minute der Nachspielzeit kassierte Erdings Dacian Cozea nach einem Trikot-Zupfer noch die Ampelkarte. Das Unentschieden aber gehe in Ordnung, sagte der FCE-Trainer. do/fis

Ausgefallen

sind die Spiele SpVgg Neuching – FC Moosinning 3 (Nachholtermin Donnerstag, 6. Oktober, 19.30 Uhr), SG Buch/Forstern – FC Schwaig 2 und Hörlkofener SV – FC Langengeisling 2.