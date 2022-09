A-Klasse 7: Neuching „stellt sich an wie der FC Bayern“ - Erding gewinnt Stadtderby

Von: Helmut Findelsberger

Viel Erfahrung am Ball: Hörlkofens Mladen Stipkovic (rot) behauptet sich gegen vier Walpertskirchener. Foto: Riedel © Riedel

Die SpVgg Neuching kassiert eine unnötige 2:3-Niederlage gegen Ligaprimus Neufahrn. Der FC Erdinger siegt im Derby gegen Langengeisling 2. A-Klasse 7 kompakt.

FC Erding - FC Langengeisling 2 2:0

Für Thomas Perzl, spielender Co-Trainer beim FCL, war es „eigentlich ein typisches Null zu Null-Spiel“. Rene Mecking, der zweite spielende Co, war über Nacht krank ausgefallen, „und das war eine richtige Schwächung für uns“, erklärte Perzl. Entschieden wurde das Derby durch einen aus Geislinger Sicht umstrittenen Elfmeter in der ersten Minute der Nachspielzeit. Cedric Freisleben traf vom Punkt zum 1:0 für Erding. Vorausgegangen war ein Laufduell zwischen Langengeislings Julian Bloch und Erdings Thomas Hertel. Aus Perzls Sicht hatten beide die Hände draußen, als der Erdinger zu Fall kam. Bei einer Ecke stürmten alle Geislinger, auch Torhüter Christian Bernhardt, nach vorne. Den folgenden Konter schloss Luke Feuser zum 2:0 ab (95.).



FC Finsing 3 - SpVgg Eichenkofen 1:2

Für Finsings Coach Florian Hack war Eichenkofen „verdienter Sieger einer kampfbetonten und teils sehr hitzig geführten Partie, die aber der Schiedsrichter sehr gut im Griff hatte“. Jesse Tauber schoss die Gäste in der 29. Minute in Führung. Die letzte halbe Stunde musste Eichenkofen nach Gelb-Rot gegen Marcel Mundigl in Unterzahl bestreiten. „Trotz mehr Ballbesitz und Tormöglichkeiten haben wir es nicht geschafft“, musste Hack eingestehen, „und Eichenkofen ist eine erfahrene A-Klassenmannschaft und hat unsere Fehler bestraft“. Marco Steinberg machte mit dem 2:0 den Deckel drauf (80.).

FC Eitting 2 - FC Schwaig 2 3:4

Die Betreuer beider Teams schienen ihren Schützlingen einen besonderen Pausentee gemixt zu haben. Alle sieben Treffer fielen in den zweiten 45 Minuten, und die Gastgeber mussten sich trotz eines 3:1 geschlagen geben. Die Gästeführung durch Max Modlmayer (48.) drehten Harry Ludwig (58.) und per Doppelschlag Luis Limmer (66.) sowie erneut Oldie Ludwig (68.). „Dann haben wir umgestellt und endlich auch unsere Torchancen genutzt“, sagte FCS-Pressesprecher Rainer Hellinger. Der 21-jährige Modlmayer traf nicht nur zum Anschluss (74.), sondern krönte seine tolle Leistung noch mit dem Siegtreffer (88.). Zwei Minuten vorher hatte Veit Breuer zum 3:3 ausgeglichen.

SpVgg Neuching - FC Neufahrn 2:3

„Wir haben uns angestellt wie der gestern der FC Bayern“, musste Neuchings Abteilungsleiter Rudi Weber seinem Team attestieren, „und dem Spielverlauf nach eher 7:3 gewinnen“. Das 0:1 durch Tufan Cicek nach zwei Minuten glich Torjäger Zoran Pejic mit direkt verwandelter Ecke drei Minuten später aus. Cicek brachte Neufahrn wieder in Front, für den erneuten Ausgleich sorgte erneut Pejic (38.) nach starker Einzelleistung. Als der starke Schiri Tana Güven Neufahrns Mark Gascoyne mit Gelb-Rot vom Platz schickte, ließ Neuching die spielerische Linie vermissen. Die Strafe folgte mit dem Treffer von Kevin Ogbebor (82.) zum Neufahrner 3:2.



SV Hörlkofen - SV Walpertskirchen 2 1:2

„Diese Niederlage war so was von unnötig“, musste HSV-Trainer Christoph Böning feststellen, „aber wir haben die erste Halbzeit auch total verschlafen“. Die Gästeführung (8.) resultierte aus einem durch Freund und Feind hindurchgegangenen Eckball aus einem Eigentor. „Da konnte Tobias Dangl nichts dafür“, verteidigte Böning den Pechvogel. Felix Karpfinger gelang per Kopfball (67.) der Ausgleich. Stefan Dünhuber mit einem Pfostentreffer sowie Mladen Stipkovic hatten den Siegtreffer auf dem Schlappen. Der gelang den Gästen durch Korbinian Adlberger zwei Minuten vor Schluss. Für Böning „eigentlich deren einzig richtige Torchance im ganzen Spiel“ .



SG Buch/Forstern - FC Moosinning 3 4:1

Einen hochverdienten Sieg hatte SG-Coach Benjamin Wall gesehen, „wir hätten auch höher gewinnen können“. Mit einem herrlich über die Mauer gezirkelten Freistoß aus 25 Metern eröffnete Felix Eiermann den Torreigen nach einer Viertelstunde. Omar Mardi traf zum 2:0. Nach dem Wechsel hielt Moosinning besser dagegen, und Johannes Huber (61.) traf zum Anschluss. Spät machten Dominic Masion (85.) und Lukas Schneider (88.) alles klar. (Helmut Findelsberger)