A-Klasse 7: Tabellenletzter Finsing rupft die SG Buch/Forstern, Remis im Topduell

Landkreis: In der A-Klasse 7 fährt der Tabellenletzte einen Kantersieg ein, FC Erding verliert überraschend. Im Topduell gibt es eine Punkteteilung.

FC Neufahrn 2 FC Langengeisling 2 2

Keinen Sieger gab es im Spitzenspiel. Vor gut 150 Zuschauern ging’s sofort in hohem Tempo los. „Wir sind nach einer schönen Kombination verdient in Führung gegangen“, sagt FCL-Coach Sebastian Held. Stefan Obermaier traf in der 17. Minute. Aber auch der Ausgleich durch Kevin Ogbebor sei ein klasse Tor gewesen. Wenig später ging der Gast wieder in Führung, Torschütze war Martin Linz (31.). Den Treffer zum 2:2 erzielte Michael Joba per Handelfmeter. Held: „Es war ein klarer Elfer, aber insgesamt eine sehr unglückliche Aktion. Bitter ist auch, dass wir kurz vorher einen klaren Elfer nicht bekommen haben.“ Neufahrn beendet die Hinrunde als Tabellenführer, Geisling bleibt dran.

SV Walpertskirchen 2 0 FC Moosinning 3 3

Über zwei Drittel der Partie waren die Gäste aus Moosinning spielbestimmend, berichtet FCM-Pressesprecher Sebastian Kollmannsberger. Schon nach elf Minuten gingen die Gelb-Schwarzen durch ein Tor von Elias Bauer in Führung. In der 29. Minute erhöhte Bauer per Abstauber auf 2:0, nachdem Walpertskirchens Keeper Florian Lurz einen Schuss von Johannes Huber noch hatte abprallen lassen können. Das 3:0 fiel dann durch Kollmannsberger selbst. Er nahm eine kurze Ecke am 16er-Eck an und schoss ins lange Eck. Nach dem dritten Tor ließ bei Moosinning die Konzentration allerdings nach. Seine zwei, drei Möglichkeiten konnte Walpertskirchen aber nicht verwandeln.

RW Klettham 2 1 SpVgg Eichenkofen 3

Zu Beginn des Derbys sorgte Kletthams Alige Jawneh für Wirbel, dribbelte oft über links und holte sich in der 13. Minute einen Foulelfmeter, den Alen Hujdur zur Kletthamer Führung verwandelte. Danach beruhigte sich die Partie. Aus der Kabine kam Eichenkofen besser und offensiver zurück. Nach einer Gelb-Roten Karte für Florian Förg und einer glattroten Karte für Jawneh nach Schiedsrichterbeleidigung übernahm Neikof aber die Kontrolle über die Begegnung. Marco Steinberg glich nach einem Querpass von Philipp Lutzny am Keeper vorbei aus (66.). Nur eine Minute später ging Eichenkofen durch einen Kopfball von David Lutzny in Führung. Den Sack machte schließlich Josef Ippisch mit einem Distanzschuss in der 92. Minute zu.

SG Buch/Forstern 0 FC Finsing 3 5

Den zweiten Saisonsieg fuhr Tabellenschlusslicht Finsing 3 mit fünf Toren ein. „Wir hatten von Anfang an Zugriff aufs Spiel“, erzählt Finsings Abteilungsleiter Florian Hack. Das 1:0 fiel durch Sebastian Weyer (30.), Florian Keller erhöhte fünf Minuten später auf 2:0, so ging es dann auch in die Pause. In Durchgang zwei verschoss Erhard Huber einen Elfmeter, er traf dann aber nur zwei Minuten später aus dem Spiel heraus zum 3:0, ehe Benedikt Eicher mit zwei Lupfern aus der Distanz das 4:0 (75.) und 5:0 (83.) schoss.

SpVgg Neuching 2 FC Eitting 2 2

„Das war ein reines Kampfspiel“, resümiert Rudi Weber, Abteilungsleiter der SpVgg Neuching. Die Gastgeber gingen bereits in der 3. Minute durch Sven Wagner nach einem Fehler des Eittinger Torwarts in Führung. In der 22. Minute erhöhte Johannes Graf auf 2:0. Doch bereits eine Minute später verkürzte Eitting durch Lars Ringleb. Auch nach der Pause war das Spiel umkämpft, Neuching hatte aber die besseren Chancen. Diese blieben aber ungenutzt, und so kam Eitting durch Christian Westermair in der 63. Minute zum Ausgleich. Weber: „Schlussendlich war es ein gerechtes Unentschieden, beide Mannschaften haben super gekämpft.“

SV Hörlkofen 1 FC Erding 0

„Fußballerisch war das Spiel kein Leckerbissen“, sagt Bernhard Nußrainer, der stellvertretend für den Hörlkofener Coach Christoph Bönig an der Seitenlinie stand. Das einzige Tor fiel schon in der 5. Minute: Mladen Stipkovic traf nach Vorlage von Moritz Konrad. In der Folge kam es nur zu wenigen Chancen, die Erdinger wurden einzig über Standards gefährlich. „Es war ein dreckiger Sieg, aber keinesfalls unverdient“, resümiert Nussrainer. (ma/chl)