A- Klasse 7: Spielabbruch in Langengeisling - Türkgücü Erding mit Kantersieg

Von: Helmut Findelsberger

Harte Zweikämpfe: Zur Sache ging es zuletzt beim 4:2 zwischen Türkgücü Erding mit Ertugrul Nacar (l.) und der SG Reichenkirchen mit Andreas Pfanzelt. © günter Herkner

Trotz des 1. Mais wurde auch am Wochenende in der A-Klasse 7 gekickt. Die Spiele vom Wochenende mit Erdinger Beteiligung im Überblick.

FC Langengeisling II SV Zustorf Spielabbruch

Die Gäste konnten verletzungs- und coronabedingt nur mit acht Spielern antreten. Da sich der 45-jährige Werner Leingärtner und auch Christoph Lintsche verletzten und nicht weitermachen konnten, brach der Schiedsrichter die Partie auf Wunsch der Gäste beim Stand von 3:0 für den FCL ab. Bis dahin hatte Thomas Schwarzbözl ins eigene Tor getroffen (20.), Maurice Steck (22.) und Martin Linz (25.) hatten die beiden anderen Geislinger Treffer erzielt. Laut Gästetrainer Dominik Dorsch ist eine Spielverlegung aufgrund der Kurzfristigkeit der Ausfälle keine Option gewesen.

FC Eitting II 1 FC Fraunberg 0

Nach der knappen Niederlage dürfte der Aufstiegszug für Fraunberg abgefahren sein. Die erste Halbzeit bestand aus Mittelfeld-Geplänkel, sodass nach je einer Halbchance durch den Eittinger Benedikt Beierl und FCF-Spielertrainer Christian Daimer torlos die Seiten gewechselt wurden. Fraunberg kam druckvoll aus der Kabine und erhielt in der 70. Minute einen Foulelfmeter zugesprochen, mit dem Thomas Schmied an Eittings Keeper Manuel Klinger scheiterte. Besser machte es auf der Gegenseite Beierl, der den Torwart gefühlvoll überlupfte (78.).

RW Klettham II 2 SG Reichenkirchen 6

Eine saftige Abreibung hat die Kletthamer Reserve gegen Reichenkirchen kassiert. Vom Elfmeterpunkt sorgte Patrick Helmer für die frühe Gästeführung. „Das war ein fragwürdiger Elfer“, meinte RW-Trainer Erich Witt. Nach Belmin Dzigums Ausgleich (20.) besorgte Andreas Pfanzelt nach einem feinen Doppelpass nur drei Minuten später das 2:1 für die Gäste. Lukas Peis erhöhte auf 3:1 (29.). Alex Hujdur machte es mit dem 2:3 (35.) noch einmal spannend. In Hälfte zwei aber traf nur noch Reichenkirchen. Robert Lex sorgte mit seinem Doppelpack innerhalb von sieben Minuten (59./66.) für die 5:2-Führung. Georg Fink machte per Strafstoß zehn Minuten vor Schluss mit dem 6:2 alles klar. „In der zweiten Halbzeit war Reichenkirchen eindeutig besser. Aber gegen Hallbergmoos steigern wir uns dann wieder“, prophezeit Witt.

FC Türkgücü Erding 5 VfB Hallbergmoos III 0

Im Kampf um den Aufstieg in die Kreisklasse hat der FC Türkgücü Erding einen ungefährdeten Sieg gegen Abstiegskandidat Hallbergmoos gefeiert. Mehmet Cay gelang ein Dreierpack. Er erzielte nach einer Ecke das 1:0 (12.). Nach 28 Minuten erhöhte Atahan Celik, ebenfalls nach einem Eckball, auf 2:0. Erst in der 65. Minute traf Adrian Rusu zum beruhigenden 3:0, als er den Ball nur noch einschieben musste. In der Folge machte Cay binnen einer Minute mit zwei weiteren Toren (71./72.) den Kantersieg perfekt. Türkgücüs Trainer Benji Tas sprach von einem „hochverdienten Erfolg“ seiner Mannschaft.



Das Spiel FC Moosinning III – SpVgg Langenpreising ist verlegt auf Dienstag, 3. Mai, 18.30 Uhr. (fis/wp)