FC Hörgersdorf gewinnt Spitzenspiel – Tabellenführung ausgebaut

Hart zur Sache ging es im Gipfeltreffen: Hier kommt es zum schmerzhaften Zusammenprall zwischen Steinkirchens Ibrahim Krraki (l.) und dem Hörgersdorfer Thomas Schmittner. © dominik findelsberger

Der FC Hörgersdorf hat durch den 3:1 (2:1)-Sieg im Spitzenspiel am Mittwochabend beim FSV Steinkirchen die Tabellenführung ausgebaut.

Steinkirchen – „Wir sind gut ins Spiel gekommen, und jeder Spieler hat eine super Leistung abgeliefert“, sagt FCH-Coach Felix Stocklauser. Die Gäste gingen nach 15 Minuten durch einen Kopfballtreffer von Martin Grasser in Führung. Die Vorlage gab Markus Berger nach einem sehenswerten Dribbling per Flanke. Doch auch Steinkirchen hatte Chancen, unter anderem traf Ibrahim Krraki den Pfosten. Hörgersdorf zeigte sich aber effizienter, und so war es erneut Grasser, der in der 39. Minute die Führung ausbauen konnte. Mit dem Pausenpfiff bekam Steinkirchen in aussichtsreicher Position einen Freistoß zugesprochen, den Krraki sehenswert zum Anschlusstreffer verwandelte.

Die Bedeutung des Spiels wurde auch durch die harte Gangart beider Mannschaften erkennbar. Insgesamt gab es acht Gelbe Karten, und Steinkirchens Spielertrainer Konstantinos Papantoniou musste nach 67 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz. Steinkirchen hatte fünf Minuten vor dem Ende die große Chance zum Ausgleich, nachdem Florian Kousal kurz vor dem Strafraum die Notbremse zog und glatt Rot sah. Krraki setzte den fälligen Freistoß aber knapp übers Tor. Kurz vor dem Abpfiff traf Stocklauser zum 3:1.

„Ich habe meiner Mannschaft aber nichts vorzuwerfen, wir haben einfach unsere Chancen nicht genutzt“, resümiert Papantoniou. chl